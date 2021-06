Le facce, gli sguardi, la mimica dei tifosi sugli spalti raccontano meglio di qualsiasi cronaca l’andamento di una partita. Due in particolare hanno rubato la scena a quello che stava accadendo durante Francia-Svizzera, diventando con le loro movenze delle star per una sera del mondo dei social.

Il primo, supporter francese, mentre suona convinto il tamburo quasi di spalle al terreno di gioco scopre – voltandosi – il gol della Svizzera. L’altra faccia della medagia, invece, è rappresentata dal sostenitore elvetico che inquadrato sul 3-1 per Les Bleus è in lacrime, per poi finire di nuovo su tutti gli schermi del mondo senza maglia e euforico al pareggio di Gavranović. Non esiste modo migliore per raccontare lo sport.

