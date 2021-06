Dura 75 minuti il sogno della Finlandia di strappare una storica qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020. Per la quasi totalità della partita i finnici parcheggiano infatti l’autobus davanti alla porta di Hradecky, straordinario per altro in due interventi. Come una beffa però è proprio uno sfortunato autogol del portiere della Finlandia sul colpo di testa di Vermaelen a sbloccare una partita che sembrava stregata per il Belgio. Poco prima, infatti, a Lukaku, era stato annullato un gol per millimetrica – ma per davvero – posizione di fuorigioco. L’attaccante dell’Inter però si rifarà nel finale, fissando il 2-0 e scappando così momentaneamente in testa alla classifica del cannonieri. Belgio dunque primo nel girone, mentre Danimarca (vincitrice sulla Russia), seconda in virtù del maggior numero di reti segnate complessivamente nel girone. I danesi troveranno il Galles agli ottavi.

Questa vittoria del Belgio regala però anche il pass matematico di qualificazione agli ottavi a ben 5 – cinque! – squadre. Per una serie di calcoli e combinazioni alla fine riassumibili nella discriminante del ranking in caso di arrivo da terze nel girone, già certe in qualche modo del passaggio del turno diventano quindi anche Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Svezia e Svizzera. Non esattamente una formula in grado di regalare suspance...

Il tabellino

Finlandia (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaugnessy; Raitala, Kamara, Sparv (59’ Schueller), Lod (90’ Forss), Uronen (Alho); Pukki (90’ Jensen), Pohjanpalo (70’ Kauko). Allenatore: Markku Kanerva.

Belgio (3-4-3): Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard (75’ Meunier), Witsel, De Bruyne (90’ Vanaken), Doku (76’ Batshuayi); Chadli, Lukaku (84’ Benteke), E. Hazard. Allenatore: Roberto Martinez.

Gol: 74’ aut. Hradecky, 81’ Lukaku.

Note – Nessun ammonito o espulso.

La cronaca in 7 momenti chiave

23’ DE BRUYNE! Allora ci pensa lui, con il primo squillo della sua partita: accelerazione in mezzo a tre, poi tiro-cross deviato da Arajuuri che salva la Finlandia. Prima azione degna di nota però del Belgio.

37’ DE BRUYNE per LUKAKU: bella palla lunga del primo per la testa del secondo. L'attaccante dell'Inter però colpisce debolmente e il portiere della Finlandia blocca agevolmente.

42’ DOKU! PRIMA GRANDE OCCASIONE BELGIO! Riesce a scappare a sinistra, punta l'uomo e prova il destro sul secondo palo: Hradecky dice di no e devia in corner. Belgio vicino al gol!

63’ HRADECKY! GRANDE PARATA! Hazard con l'inserimento centrale e la conclusione a prendere controtempo, ma il portiere dell Finaldia si supera col secondo grande intervento della sua serata: riflesso super, va giù rapidissimo e dice di no al Belgio.

65’ GOL ANNULLATO A LUKAKU! Lukaku sul filo del fuorigioco sulla bella palla di De Bruyne: controllo e tiro di sinistro a freddare il portiere. Belgio avanti, ma dopo il controllo VAR sull’attaccante dell’Inter viene rivelata una millimetrica posizione di offside.

74’ GOL! VERMAELEN! BELGIO AVANTI! E questa volta è buono: corner, stacco di testa tutto solo del centrale del Belgio, palla che sbatte sul palo e poi sul corpo di Hradecky e finisce dentro. Gol pesante, perché così è la Danimarca a passare seconda.

81’ GOOOOOOOOOL! LUKAKU! LA CHIUDE IL BELGIO! Palla in area, controllo spalle alla porta e poi la girata secca: Lukaku va in gol e questa volta è buono. Belgio sul 2-0.

Il migliore

Lukaku. In campo con fame e voglia di trascinare la squadra, che in una serata che in palio non metteva praticamente nulla. Un gol annullato, un gol segnato, l’enorme lavoro per tutto l’Undici e una serie di controlli orientati da perdere la testa.

Il peggiore

Pohjanpalo. Ne vede davvero poche là davanti stasera.

Le pagelle

