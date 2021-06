Galles non rispetti la tradizione della disposizione ‘canonica’, ha dato vita a un vero e proprio rituale andato in scena anche



Si chiama foto di ‘rito’ non a caso. Seppur ilnon rispetti la tradizione della disposizione ‘canonica’, ha dato vita a un vero e proprio rituale andato in scena anche contro l’Italia di Roberto Mancini

Come si può notare, c’è una sorta di assetto sbilanciato tra il numero di giocatori in piedi e quelli accosciati quando l’usanza sarebbe quella di disporsi sei in un modo e cinque in un altro, nel modo più centrato possibile. Non si tratta di distrazione o cattiva organizzazione di Bale e compagni (almeno adesso), ma c’è una vera e propria scelta che trova le sue origini nell’Europeo di Francia del 2016.

Euro 2020 Italia-Galles 1-0, 5 verità: Mancini, capolavoro azzurro 36 MINUTI FA

Questa disposizione sbilenca, infatti, nasce nella precedente edizione della competizione continentale dove, la nazionale allenata in quel periodo da Chris Coleman, riuscì ad avanzare fino alla semifinale dove venne sconfitta dal Portogallo futuro campione d’Europa. La cosa è partita puramente per caso, dettata da una scarsa attenzione degli undici titolari nel dividersi tra fila superiore e inferiore.

Semplicemente non eravamo molto bravi a disporsi. All'inizio ce ne siamo accorti, abbiamo provato a sistemarci ma il risultato era sempre terribile così abbiamo continuato a dividerci in maniera sbilanciata”. La cosa sembra aver portato fortuna visto che la selezione di Robert Page oltre al risultato strepitoso di Euro 2016, ha vinto il proprio girone di Nations league e centrato la qualificazione a Euro 2020, Joe Ledley, ex centrocampista di quella selezione gallese, ha dichiarato: “”. La cosa sembravisto che la selezione di Robert Page oltre al risultato strepitoso di Euro 2016, ha vinto il proprio girone di Nations league e centrato la qualificazione a Euro 2020, superando anche il girone A alle spalle dell’Italia . Vedremo se questo amuleto riuscirà a portare ancora ad essere di buon auspicio per il Galles.

Mancini: "Notti magiche cantata all'Olimpico? Un piacere sentirla"

Euro 2020 Pandev-Macedonia, ultimo atto: scherzi in allenamento UN' ORA FA