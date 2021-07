La vittoria dell'Italia agli Europei ha spopolato in tutto il mondo. Negli USA non sono mancati i festeggiamenti e il successo è stato celebrato anche in un luogo che non ci si aspetterebbe: il palazzo di Wall Street.

La sede della più importante Borsa valori al mondo è stata illuminata con i colori del tricolore, come si può osservare nel tweet ufficiale del NYSE. "Tutte le strade portano a Roma, inclusa Wall Street. Stasera abbiamo illuminato la nostra facciata di verde, bianco e rosso per congratularci con gli azzurri per il loro successo ad Euro 2020" riporta il messaggio ufficiale. Si può dire che a parte in Inghilterra, questa vittoria ha fatto felice davvero tutti.

