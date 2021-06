Chissà se ne usciremo mai? Cristiano Ronaldo ha dato via un vero e proprio tormentone, spostando le bottiglie di Coca Cola in conferenza stampa, consigliando invece di bere l'acqua.

“Bevete acqua”: CR7 nasconde le bottiglie di Cola in conferenza

Dopo di lui in tanti hanno scimmiottato il suo gesto, diventato ormai un must in conferenza stampa: Pogba, Locatelli, Yaremchuk, Lukaku, l'allenatore della Russia Čerčesov. Ma è soprattutto il pubblico del web che si è scatenato, trovando maniere davvero fantasiose per cavalcare l'onda. Ecco alcuni dei meme più belli.

