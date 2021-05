Calcio

Euro 2020, Immobile vaccinato: "Orgoglioso di poter fare da esempio"

Calcio - I giocatori del giro della Nazionale sono stati vaccinati in parte a Milano e in parte a Roma. L'attaccante della Lazio manda un messaggio profondo: "Ringraziamo per questa opportunità, vaccinarsi è importante e noi vogliamo essere un esempio".

00:00:30, 16 minuti fa