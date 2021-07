Inghilterra- Danimarca, seconda semifinale di Euro 2020. Analizziamo i momenti più discussi della sfida di Wembley diretta dall'arbitro olandese Danny Makkelie e terminata 2-1 per la squadra di Southgate che domenica affronterà l'Italia di Mancini nella finalissima.

Inghilterra-Danimarca 2-1 dts, la moviola

75' L'INGHILTERRA CHIEDE UN RIGORE! Protesta la squadra di Southgate: Kane viene travolto da Norgaard in area, ma prima aveva commesso fallo ai danni di Poulsen. Makkelie fischia il primo contatto. Niente VAR.

102' RIGORE PER L'INGHILTERRA! Sterling entra in area dalla destra e cade in piena area dopo un presunto contatto tra uno tra Maehle e Jensen. Makkelie indica il dischetto senza alcuna esitazione, il VAR conferma la sua decisione. Dai diversi replay, tuttavia, rimangono forti dubbi: il tocco non si vede in modo nitido.

