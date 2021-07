L'Inghilterra surclassa l'Ucraina all'Olimpico di Roma guadagnandosi la semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca, tornando quindi immediatamente nella propria culla di Wembley. Davanti a diecimila spettatori, con il pericolo tifosi britannici contenuto senza particolari difficoltà in considerazione della tematica variante Delta del Covid, la selezione di Southgate passa per 4-0, "frustando" quella di Shevchenko (apparsa sazia e senza particolari stimoli dopo l'esaltante notte contro la Svezia) all'inizio dei due parziali. Al 4' del primo tempo Kane; al 1' e al 5' della ripresa Maguire e di nuovo l'attaccante del Tottenham. Il poker lo cala Jordan Henderson, sempre in elevazione, al minuto 63, appena 6' dopo essere subentrato a Rice. Gara, insomma, mai in discussione. Dopo 25 anni, Gareth Southgate riporta l'Inghilterra - unica squadra della manifestazione a non aver ancora subito gol - a una semifinale dei campionati europei, là dove l'aveva lasciata proprio lui, con quel calcio di rigore sbagliato contro la Germania.

Il tabellino

UCRAINA-INGHILTERRA 0-4

Ucraina (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov (35' Tsygankov), Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk (64' Makarenko), Shaparenko, Zinchenko, Mykolenko; Yarmolenko, Yaremchuk. CT: Shevchenko.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw (65' Trippier); Phillips (65' Bellingham), Rice (57' Henderson); Sterling (65' Rashford), Mount, Sancho; Kane. CT: Southgate.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Gol: 4' e 50' Kane (I), 46' Maguire (I), 63' Henderson (I).

Assist: Sterling (I, 0-1), Shaw (I, 0-2), Shaw (I, 0-3), Mount (I, 0-4).

Note - Recupero: 3+0. Ammoniti: -.

Il momento social

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

4' - GOL DELL'INGHILTERRA CON KANE! Filtrante precisissimo di Sterling, partito dalla sinistra, e conclususione vincente, scivolata, a Bushchan in uscita: 0-1!

17' - YAREMCHUK! Grande accelerazione e diagonale mancino basso dell'attaccante del Genk: arriva la risposta di Pickford!

33' - RICE DA FUORI AREA! Tiro centrale ma ad effetto, respinto in qualche modo da Bushchan!

46' - GOL DELL'INGHILTERRA CON MAGUIRE! Stacco imperioso in area ucraina sulla lunga punizione dalla sinistra di shaw: sovrastato Matviyenko e palla angolatissima! E' 0-2 dopo pochi secondi dalla ripresa delle ostilità!

50' - GOL DELL'INGHILTERRA CON KANE! Colpo di testa vincente, su ennesimo cross di Shaw dalla mancina, ispirato da Sterling: altra dormita colossale di Matviyenko e Zabarnyi: 0-3!

62' - VOLEE DA FUORI DI KANE! Bushchan, con la punta delle dita, manda il pallone in calcio d'angolo!

64' - GOL DELL'INGHILTERRA COL NEOENTRATO HENDERSON! Corner di Mount e colpo di testa senza marcature del giocatore del Liverpool! Goleada inglese: 0-4!

Il migliore

Kane. C'è chi aveva avuto il coraggio di criticarlo per una fase a gironi sottotono, lui risponde prendendosi sulle spalle l'Inghilterra nella fase a eliminazione diretta e trascinandola a suon di gol fino alla semifinale. And counting...

Il peggiore

Matviyenko. posizionato sull'inserimento di Kane che dà l'avvio alla goleada inglese, totalmente da dimenticare le marcature su Maguire e ancora Kane in occasione del secondo e terzo gol degli avversari..

