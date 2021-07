Wembley: questa sera scopriremo quale sarà l'avversaria Inghilterra sfidano la favola Danimarca, un duello sulla carta impari ma che - come abbiamo già imparato più volte in questo Europeo - non ha davvero nulla di scontato. L'Italia, intanto, resta in attesa, provando a scervellarsi su quale delle due squadre sarebbe la più "agevole" da poter affrontare nella finale di domenica. La risposta - a primo impatto - appare scontata, ma addentrandoci in un'analisi legata a motivazioni, stili di gioco e caratteristiche tecniche delle due squadre, tutto diventa tremendamente più confuso. Proviamo, dunque, ad analizzare i pro e i contro di una possibile finale con entrambe le due semifinaliste. Mentre tra strade, video, social e foto la festa azzurra continua, a Londra è già tempo di riaccendere i riflettori su: questa sera scopriremo quale sarà l'avversaria dell'Italia di Mancini nella finale di Euro 2020 . I padroni di casa dell'sfidano la favola, un duello sulla carta impari ma che - come abbiamo già imparato più volte in questo Europeo - non ha davvero nulla di scontato. L'Italia, intanto, resta in attesa, provando a scervellarsi su quale delle due squadre sarebbe la più "agevole" da poter affrontare nella finale di domenica. La risposta - a primo impatto - appare scontata, ma addentrandoci in un'analisi legata a motivazioni, stili di gioco e caratteristiche tecniche delle due squadre, tutto diventa tremendamente più confuso. Proviamo, dunque, ad analizzare i pro e i contro di una possibile finale con entrambe le due semifinaliste.

Inghilterra, tutto da perdere: "Now or never"

60mila di Wembley potranno trasmettere agli 11 inglesi in campo è qualcosa che peserà in maniera decisiva nelle sorti del proseguimento del cammino dei ragazzi di Southgate in questo Europeo. Come se non bastasse, poi, a mettere ulteriore pressione sulle spalle dei giocatori dei Tre Leoni ci ha pensato il capitano Harry Kane, che nelle ultime ore ha parlato di "treno che passa una sola volta nella vita", di "ora o mai più", insomma... Non vincere a casa propria sarebbe un fallimento imperdonabile per i giocatori inglesi, una delusione incancellabile per una nazione che ormai da settimane continua a muoversi al canto di " Si sa, giocare partite così importanti davanti al proprio pubblico potrebbe rivelarsi davvero un'arma a doppio taglio. L'estasi e la pressione che idi Wembley potranno trasmettere agli 11 inglesi in campo è qualcosa che peserà in maniera decisiva nelle sorti del proseguimento del cammino dei ragazzi diin questo Europeo. Come se non bastasse, poi, a mettere ulteriore pressione sulle spalle dei giocatori dei Tre Leoni ci ha pensato il capitano, che nelle ultime ore ha parlato di "treno che passa una sola volta nella vita", di "ora o mai più", insomma... Non vincere a casa propria sarebbe un fallimento imperdonabile per i giocatori inglesi, una delusione incancellabile per una nazione che ormai da settimane continua a muoversi al canto di " Football is coming home ", non esprimendo - certo - il calcio più bello di questo torneo, ma dimostrandosi estremamente cinica ed efficace.

4-2-3-1 è un modulo che l'Italia di Mancini è già riuscita a scardinare nella sfida tiki-taka, quello che ci ha messo in difficoltà contro la Spagna: tanto fisico, reattività sulle palle inattive e - ovviamente - l'estro dei vari Sterling, Mount o Sancho, capaci di inventarsi giocate dal nulla. Questa è l'Inghilterra, una corazzata sicuramente letale e temibile ma che nella sua prevedibilità può dar vita a una partita - forse - più facilmente leggibile per i ragazzi di Mancini. Guardando l'11 titolare nei suoi singoli, la formazione inglese è forse la più attrezzata a poter vincere questo Europeo, il che la rende automaticamente la squadra più ostica in assoluto da affrontare in finale. Il campo, però, ha fatto comunque emergere alcune piccole falle nel sistema di gioco inglese. Certo, sono l'unica squadra del torneo ad avere ancora la porta inviolata, hanno ritrovato - negli ultimi due match - il miglior Kane dell'intero Europeo, ma per caratteristiche tattiche e fisiche si prefigurano come l'avversario più facilmente interpretabile in una possibile finale contro gli azzurri. Ilè un modulo che l'Italia di Mancini è già riuscita a scardinare nella sfida contro l'Austria , le caratteristiche dei singoli inglesi e il loro stile di gioco si adatta meglio alla nostra capacità di difendere. Niente, quello che ci ha messo in difficoltà contro la Spagna: tanto fisico, reattività sulle palle inattive e - ovviamente - l'estro dei vari, capaci di inventarsi giocate dal nulla. Questa è l'Inghilterra, una corazzata sicuramente letale e temibile ma che nella sua prevedibilità può dar vita a una partita - forse - più facilmente leggibile per i ragazzi di Mancini.

Ucrania-Inghilterra, Euro 2020 - L'esultanza di Harry Kane dopo il gol dello 0-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Danimarca, il coraggio di osare

Kjaer e compagni, per cui la parola d'ordine è proprio l'imprevedibilità: per info, andatevi pure a rivedere l'assist di Maehle che ha portato al gol di Dolberg nell'ultima sfida L'opposto di quanto potrebbe succedere in una possibile finale controe compagni, per cui la parola d'ordine è proprio l'imprevedibilità: per info, andatevi pure a rivedere l'assist diche ha portato al gol di Dolberg nell'ultima sfida contro la Repubblica Ceca : puro estro, fantasia e coraggio di osare. Ovviamente, in casa Danimarca, sono ben consci di essere un'autentica sorpresa, la "pecora nera" tra le migliori quattro d'Europa. Questo, però, non sembra mettergli addosso alcuna pressione, anzi: non è altro che un ulteriore motivo per non fermarsi qui, per non accontentarsi e continuare a stupire l'intero continente. E poi, quando lotti spinto da una forza più grande di te - dopo tutto quello che hai passato, tutto è davvero possibile.

Sole tre sconfitte nelle ultime 17 partite giocate, una difesa solida e un attacco scoppiettante: un modulo - il 3-4-3 - con cui l'Italia non ha ancora avuto modo di confrontarsi in questo Europeo, e anche questo potrebbe essere fonte di maggiore imprevedibilità. Le sovrapposizioni degli esterni sono tra le armi migliori dei ragazzi di Hjulmand, qualcosa che potrebbe - di fatto - mettere in seria difficolta anche la nostra difesa, più abituata a fronteggiare un gioco che si sviluppa nel settore centrale del campo. Certo, arrivati in finale nessuna partita può essere considerata facile, nessun avversario può essere sottovalutato. Contro l'Italia a Wembley ci sarà una delle due squadre più forti d'Europa: chi sarà la regina, poi, spetterà agli azzurri deciderlo. Che sia Inghilterra o Danimarca, ci aspettano i 90 (o 120) minuti più importanti della storia recente della nostra Nazionale.

