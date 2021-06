L'Inter dedica sul suo sito ufficiale un lungo e sentito messaggio a Christian Eriksen , parole che riassumono quanto vissuto non solo dai tifosi nerazzurri, ma da tutti gli appassionati, dallo scorso sabato durante Danimarca-Finlandia.

Non sono stati giorni normali, quelli che abbiamo contato da sabato, da quei momenti che ci sono parsi così lunghi e senza senso, da quello che volevamo fosse solo un brutto sogno. Per fortuna, dagli incubi, anche i più brutti, ci si sveglia.

Nel silenzio rispettoso di questi giorni abbiamo condensato tutti i nostri pensieri, le nostre preghiere, anche i sospiri: quelli di sollievo, per le foto e i comunicati arrivati da un luogo che fino a qualche giorno fa non conoscevamo, il Rigshospitalet di Copenaghen.

Martedì mattina il momento più bello: una foto, un sorriso, un pollice alzato. E un messaggio liberatorio: "Ciao a tutti, grazie mille per i vostri messaggi da tutto il mondo. Significano molto per me e la mia famiglia. Sto bene".

Eccolo, Christian Eriksen.

Venerdì un altro passo: l’operazione, le dimissioni e la visita ai compagni di nazionale: "È stato incredibile vedere la quantità di messaggi che mi avete dedicato. L’operazione è andata bene e considerate le circostanze sto bene. È stato bellissimo rivedere i miei compagni dopo la grande partita giocata ieri sera, ovviamente farò il tifo per loro lunedì contro la Russia".

Non abbiamo smesso nemmeno per un istante di dedicare i nostri pensieri a Christian, rispettando in silenzio un momento così delicato e personale.

Allo stesso tempo, però, le manifestazioni d’affetto sono state tante, belle, spontanee.

Lo splendido omaggio a Christian Eriksen prima di Danimarca-Belgio - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Mentre sabato a Copenhagen ricominciava la partita tra Danimarca e Finlandia, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi scendevano in campo con Belgio e Marocco, dedicando i loro gol proprio a Eriksen. Quel "Chris, I love you" urlato da Romelu alle telecamere è un messaggio che è rimbalzato in ogni dove. Omaggi che hanno toccato tutti gli angoli del mondo, fino alla Corea del Sud, ai gol di Son Heung-min, compagno di Christian ai tempi del Tottenham.

I brividi di paura si sono trasformati in sollievo, in queste giornate. E in commozione: l’enorme maglia numero 10 mostrata prima di Danimarca-Belgio, in quello stesso stadio di sabato. Il gioco fermato al minuto 10, l’applauso generale di tifosi e giocatori in campo, compreso Romelu Lukaku. Gli striscioni, le maglie mostrate dai tifosi , le nazionali tutte che hanno dedicato un pensiero al nostro numero 24.

Tutti momenti che compongono l’abbraccio più forte e sentito per Christian Eriksen.

Forza Chris, l’Inter e tutti gli interisti sono con te!

Le parole della moglie

"Lui sta bene. Adesso siamo qui e abbiamo soltanto bisogno di un po' di riposo e di tranquillità", così Sabrina, la moglie di Christian Eriksen a La Gazzetta dello Sport. Poche ma significative parole che fanno capire che ora l'unica cosa che conta per il giocatore della Danimarca e dell'Inter è la totale serenità. Eriksen dovrà fare pochi passi alla volta per cercare di tornare a una sorta di normalità.

L'emozione dei compagni di nazionale

Dimesso venerdì dall'ospedale, Eriksen , prima di recarsi a casa sua a Odense, è andato a fare visita alla squadra nel campo di allenamento a Helsingor, insieme ai suoi due figli, a sua moglie e a sua madre. "È stato fantastico vederlo. Con i nostri occhi e non attraverso uno schermo. È stato bello parlare con lui e abbracciarlo. Vedere che lui e la sua famiglia stanno bene date le circostanze", ha detto il 'bolognese' Andreas Skov Olsen. Così il centrocampista Christian Norgaard: "Abbiamo interrotto l'allenamento. Era proprio quello di cui avevamo bisogno. Era una sensazione di amore e gioia. È stato bello vedere lui e la sua famiglia. Questo ci darà una grande spinta in vista della partita con la Russia".

