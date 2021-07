Una bolgia inglese. Come era previdibile questa sera, Wembley, il teatro della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, si tingerà prevalentemente di bianco e di rosso. L'UEFA ha, infatti, fornito il dato ufficiale sui tifosi: sono attesi 58.000 spettatori inglesi a fronte dei 6.619 italiani, per un totale della capienza che raggiungerà 67.500 sostenitori sugli spalti. Il dato si basa su informazioni censibili in base ai dati forniti dagli utenti all'atto della registrazione sul portale della biglietteria UEFA.

Tifosi speciali

Secondo quarto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Wembley questa sera per sostenere da vicino gli azzurri. Arrivo intorno alle 17, il rientro a Roma è previsto dopo la gara e la delegazione che lo accompagnerà sarà snellissima. Non ci sarà il premier Mario Draghi, il Governo sarà rappresentato da Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport. Un ospite speciale sarà Matteo Berrettini, che dopo la finale di Wimbledon sarà a Wembley per tifare la Nazionale azzurra.

