Dopo 120' al cardiopalma, gli Azzurri di Mancini dovranno affrontare un'altra sfida cruciale: il riposo. La gara contro l'Austria si è rivelata più dispendiosa del previsto, e per arrivare in fondo alla competizione servirà recuperare più energie possibili. Gli uomini di Mancini avranno a disposizione sei giorni per farlo.