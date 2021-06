Italia-Austria, match valido per gli ottavi di finale di questo Europeo, si é concluso 2-1 per gli Azzurri di Mancini. Dopo il pareggio nei tempi regolamentari (0-0) sono serviti i sigilli di due subentrati, Chiesa e Pessina, a lanciare la Nazionale Italiana verso i quarti di finale. L'Austria si é confermata tosta, solida, ordinata e ha messo in difficoltá l'Italia, che peró non si é mai disunita. Grandi prestazioni di Spinazzola, Acerbi e Jorginho. Venerdí prossimo la sfida alla vincente di Belgio-Portogallo.

Italia-Austria - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Italia-Austria 2-1 (0-0 al 90')

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (Dal 68' Pessina), Jorginho, Verratti (Dal 68' Locatelli); Berardi (Dal 84' Chiesa), Immobile (Dal 84' Belotti), Insigne (Dal 108' Cristante). All. Mancini

AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer (Dal 114' Trimmel), Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch (Dal 106' Schlaub); Laimer (Dal 114' Ilsanker), Schlager (Dal 106' Gregoritsch), Sabitzer, Baumgartner (Dal 90' Schopf); Arnautovic (Dal 97' Kalajdzic). All. Foda

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Gol: 95' Chiesa (I), 105' Pessina (I), 114' Kalajdzic (A)

Assist: Spinazzola, Acerbi, Schaub

Ammoniti: Arnautovic, Di Lorenzo, Barella, Hinteregger, Dragovic

Gianluca Vialli e Roberto Mancini - Italia-Austria - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

17' - Bachmann! Para con i piedi. Grande azione di Spinazzola a sinistra e cross dietro per il tiro di collo esterno di Barella. Gran parata del portiere austriaco.

32' - PALO CLAMOROSO DI IMMOBILE. Tiro dai 25 metri dell'attaccante azzurro, un destro improvviso che colpisce l'incrocio ed esce. Che conclusione!

62' - SABITZER! Perde palla Verratti, riparte l'Austria, palla a Sabitzer che carica il destro dal limite. Palla deviata in corner da Bonucci e fuori di poco.

67' - BRIVIDO ITALIA. Arnautovic insacca di testa su una sponda di Alaba, ma interviene il VAR e annulla per fuorigioco.

95' - CHIESA! GOL! 1-0 ITALIA! Spinazzola allarga per Chiesa, che controlla di testa, evita un difensore con un dribbling e col sinistro insacca in rete. CHE GOL!

105' - PESSINA! GOL! 2-0 Italia! Palla in mezzo di Insigne per Acerbi per appoggia per Pessina, dribbling e sinistro in diagonale. GRAN GOL.

107' - Gran parata di DONNARUMMA. Bolide immediato di GREGORITSCH, si fa trovare pronto il portiere azzurro.

114' - GOL DI KALAJDZIC! 1-2. Accorcia l'Austria. Corner di Schaub e spizzata in tuffo di testa di Kalajdzic a beffare Donnarumma.

Federico Chiesa - Italia-Austria - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

La statistica

12 - L’Italia ha stabilito il suo nuovo record di successi consecutivi: 12, superati gli 11 stabiliti sempre con Roberto Mancini in panchina, nel 2019.

Il migliore

Leonardo SPINAZZOLA - Ottimo avvio, mette subito un pallone invitante sui piedi di Barella. Col passare dei minuti gli austriaci gli prendono le misure, poi sfodera la sventagliata che dà il la al gol di Chiesa e l'apertura da cui nasce il 2-0. Splendido e inesauribile, migliore in campo.

Il peggiore

Domenico BERARDI - Non riesce a entrare nel vivo della manovra e sbaglia troppo spesso movimenti e decisioni negli ultimi trenta metri. Sparisce letteralmente nella ripresa.

Il momento social

