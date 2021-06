L'Italia ha superato il Galles (con il gol vittoria di Pessina su punizione di Verratti) per 1-0 all'Olimpico di Roma nella terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei e ha chiuso il gruppo al primo posto a punteggio pieno, senza incassare gol. La nazionale italiana guidata da Roberto Mancini sarà impegnata sabato negli ottavi di finale allo stadio Wembley di Londra contro l'Austria, seconda classificata nel gruppo C grazie alla vittoria di misura contro l'Ucraina nell'ultima giornata della fase a gironi. È gara secca: chi vince, prosegue. In caso di pareggio dopo 90 minuti, si prosegue con tempi supplementari e calci di rigore. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv. nella terza e ultima giornata della fase a gironi degli EuropeiLa nazionale italiana guidata da Roberto Mancini sarà impegnata sabato negli ottavi di finale allo stadio Wembley di Londra contro l'Austria, seconda classificata nel gruppo C grazie alla vittoria di misura contro l'Ucraina nell'ultima giornata della fase a gironi.Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Italia-Austria: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

AUSTRIA (4-3-3): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; X. Schlager, Laimer, Grillitsch; Baumgartner, Arnautović, Sabitzer. All. Foda

Italia-Austria, la diretta tv su Rai 1 e su Sky

Italia-Austria verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Italia-Austria sarà visibile anche in diretta streaming attraverso RaiPlay e SkyGo su pc, tablet, smartphone e notebook.

