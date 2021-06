Wembley chiama, e l'Italia di Roberto Mancini sarà pronta. Alle porte del tempio del calcio, gli Azzurri si presentano senza un undici titolare fisso, ma con una formazione liquida, in cui tutti possono ambire a giocare titolari. Tra rivelazioni inaspettate (vedi Locatelli, Berardi, Di Lorenzo, Bastoni) e conferme sperate (vedi Verratti, Jorginho, Immobile), sono in molti a poter caricarsi sulle spalle il mantello dell'eroe. Ma come sceglierli? Eurosport, come da tradizione, ha indetto un sondaggio alla vigilia di Italia-Austria: chi avrete scelto come titolare tra i 26 convocati? Ecco i risultati.

Mancini: "Wembley tempio, bisogna rispettarlo giocando bene"

L'11 titolare azzurro scelto dai lettori

La Nazionale scelta dai lettori di Eurosport si posiziona come ibrido tra le prime due partite e l'ultima caratterizzata da un massiccio turnover. Si prende solo il meglio di queste due formazioni, dunque.

In porta conferma doverosa per Donnarumma (93%), mentre sulla corsia destra Di Lorenzo (85%) stravince su un Toloi sottotono nell'ultima gara col Galles. Come centrali, i lettori di Eurosport danno fiducia a Bonucci (89%) accompagnato dal giovane Bastoni (64%), che ha vinto il ballottaggio con Acerbi. A completare il quartetto difensivo troviamo l'eterno Spinazzola (96%), preferito di gran lunga ad Emerson Palmieri.

Nonostante il gol contro il Galles, Pessina non guadagna posizioni nel cuore dei tifosi azzurri: preferito Barella (96%) come mezz'ala, al fianco di Jorginho (97%) regista. Un ballottaggio più combattuto concerne il terzo tassello di centrocampo: alla fine la spunta Verratti (59%) su Locatelli.

Serratissima anche la lotta per la posizione di ala destra: avete preferito Berardi (58%) al posto di Chiesa. A completare l'attacco ci sono Immobile (92%) e Insigne (92%).

