Svizzera e tu chi schiereresti nel 4-3-3 azzurro? Dopo avere vinto il proprio girone a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 contro Turchia Galles , l'Italia prosegue la sua avventura a Euro 2020. Inizia la fase a eliminazione diretta e il primo ostacolo per la Nazionale di Roberto Mancini è l'Austria, classificatasi seconda nel Girone C alle spalle dell'Olanda. Si gioca sabato 26 giugno alle 21 nella storica cornice di Wembley. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti di finale con la vincente di Belgio-Portogallo, ottavo di lusso. In vista del match contro gli austriaci, Mancini è alle prese con qualche dubbio di formazione:

DONNARUMMA-MERET

Gigio Donnarumma ha mantenuto inviolata la porta azzurra nella fase a gironi senza quasi mai sporcarsi i guanti. Il futuro portiere del PSG ha confermato di essere una garanzia in termini di affidabilità e concentrazione. Alex Meret è invece l'unico giocatore della spedizione azzurra a non essere ancora sceso in campo. Tu su chi punteresti?

CHI VUOI IN PORTA CONTRO L'AUSTRIA? Gianluigi Donnarumma Alex Meret

Donnarumma in azione durante Italia-Turchia - Europei 2021 Credit Foto Getty Images

DI LORENZO-TOLOI

Gettato nella mischia dopo l'intervallo di Turchia-Italia, Di Lorenzo ha giocato con sicurezza, padronanza del ruolo e coraggio. Giusto premiarlo con una maglia da titolare anche contro l'Austria? O meglio dare continuità all'atalantino Toloi, apparso a suo agio da terzino destro contro il Galles? Fai la tua scelta.

CHI VUOI COME TERZINO DESTRO? Giovanni Di Lorenzo Rafael Toloi

BONUCCI-TOLOI

Dando purtroppo per scontata l'assenza di Chiellini anche contro l'Austria, il ballottaggio è tra il difensore centrale della Juventus (nonché capitano azzurro) e di nuovo Toloi, che nell'Atalanta di Gasperini gioca abitualmente da centrale (anche in una difesa a 4). Su chi punteresti?

CHI VUOI COME DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA? Leonardo Bonucci Rafael Toloi

ACERBI-BASTONI

Qui si tratta di scegliere il difensore centrale di piede mancino e la decisione non è affatto semplice: sia il laziale che l'interista hanno infatti dimostrato di essere all'altezza quando sono stati chiamati in causa. Nei panni di Mancini chi faresti giocare dall'inizio?

CHI VUOI COME DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA? Francesco Acerbi Alessandro Bastoni

EMERSON-SPINAZZOLA

Nell'idea tattica di Mancini le corsie esterne hanno un peso rilevante soprattutto nella costruzione della manovra. A te la scelta: l'esuberanza fisica di Spinazzola o il maggiore equilibrio in fase difensiva garantito da Emerson Palmieri?

CHI VUOI COME TERZINO SINISTRO? Emerson Palmieri Leonardo Spinazzola

BARELLA-PESSINA

Barella è stato lasciato a riposo contro il Galles e dovrebbe ritrovare la maglia da titolare contro l'Austria. Ma Pessina ha dimostrato di essere in gran forma (e di avere l'istinto del gol, che non è poco). Chi schiereresti titolare?

CHI VUOI COME MEZZALA DESTRA? Nicolò Barella Matteo Pessina

CRISTANTE-JORGINHO

Jorginho ha in mano le chiavi del centrocampo della Nazionale: il giocatore del Chelsea è stato senza dubbio uno dei migliori (se non il migliore) nella fase a gironi. Cristante, tuttavia, in un meccanismo oliato come quello di Mancini ha dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura e si è reso utile quando è stato chiamato in causa. Tu chi faresti giocare dal 1'?

CHI VUOI COME REGISTA CONTRO L'AUSTRIA? Jorginho Bryan Cristante

LOCATELLI-VERRATTI

E arriviamo al dubbio con la D maiuscola di Mancini alla vigilia di Italia-Austria. Verratti contro il Galles ha giocato una partita sontuosa e ha dimostrato di esserci anche fisicamente. Locatelli, dopo la doppietta alla Svizzera, è on fire. A chi consegneresti la maglia da titolare?

CHI VUOI COME MEZZALA SINISTRA? Marco Verratti Manuel Locatelli

BERARDI-CHIESA

Anche in questo caso la scelta non è certamente delle più semplici. Berardi ha incantato contro Turchia e Svizzera, ma anche Chiesa ha mostrato lampi di classe ed esplosività contro il Galles. Mancini sceglierà chi starà meglio: tu chi vorresti vedere in campo dall'inizio tra i due?

CHI VUOI COME ATTACCANTE ESTERNO DESTRO? Domenico Berardi Federico Chiesa

IMMOBILE-BELOTTI

Ciro Immobile parte in vantaggio sul Gallo Belotti: ha giocato da titolare contro Turchia e Svizzera, e in entrambi i casi ha lasciato la sua firma nel tabellino. Belotti è rimasto a bocca asciutta contro il Galles ma si è battuto e ha tenuto sotto costante pressione la difesa avversaria. Chi vorresti vedere in campo dal primo minuto?

CHI VUOI COME PUNTA CENTRALE CONTRO L'AUSTRIA? Ciro Immobile Andrea Belotti

Ciro Immobile festeggia il gol in Turchia-Italia - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

INSIGNE-BERNARDESCHI

Insigne è uno dei leader tecnici della Nazionale di Roberto Mancini e l'ha dimostrato soprattutto nel match d'esordio contro la Turchia. Bernardeschi, schierato contro il Galles, è risultato decisivo e ha confermato la sua grande duttilità a livello tattico (gioca su entrambe le fasce e dà una mano in copertura). Insigne o Bernardeschi? Decidi tu.

CHI VUOI COME ATTACCANTE ESTERNO SINISTRO? Lorenzo Insigne Federico Bernardeschi

