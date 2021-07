Il discorso del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini prima della finalissima contro l'Inghilterra nella pancia di Wembley vede la luce grazie a un estratto di "Sogno Azzurro - La strada per Wembley", docuserie che andrà in onda giovedì 15 luglio prossimo alle 20.30 su Rai1. Il "Mancio" prima ironizza sulla formazione titolare:

"Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina...".

Un sorriso da attore consumato, e poi il resto dell'undici titolare:

"Emerson, Jorgio, Marco, Bare, Ciro, Lorenzo e Federico".

Poi la parte più prettamente "motivazionale": dritto alla giugulare, ermetico e senza fronzoli:

"Non ho niente da dirvi più. Voi sapete quello che siete, non siamo qua per caso. Siamo noi padroni del nostro destino, sapete cosa dovete fare"

