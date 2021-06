Si torna in campo per agguantare il primo posto nel Gruppo A. Alle 18 di domenica 20 giugno giugno lo Stadio Olimpico di Roma si tingerà d'azzurro per ospitare la terza partita della nazionale guidata da Roberto Mancini . La peculiarità della rosa convocata dal Mancio per questa edizione del Campionato Europeo risiede sicuramente nella varietà di scelte a disposizione: tutti i giocatori competeranno ogni giornata per una maglia da titolare. E siccome Mancini avrà più di una scelta difficile da fare, la redazione di Eurosport ha chiesto un aiuto ai lettori. Partendo da un modulo base, il 4-3-3, abbiamo chiesto a voi lettori di indicare tramite sondaggio la formazione azzurra ideale che Mancini dovrebbe schierare contro il Galles. Tra sondaggi combattutissimi le votazioni hanno dato degli esiti alquanto interessanti.