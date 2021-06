Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, l'Italia di Roberto Mancini proverà a chiudere il girone A col punteggio pieno, in una gara piena di suggestione e fascino. Davanti agli azzurri il Galles di Bale e Ramsey, artefice di una partenza convincente. I Dragoni si trovano in seconda posizione a quattro punti, dopo aver pareggiato contro la Svizzera e aver battuto la Turchia . Probabilmente, Mancini ricorrerà a un sostanzioso turnover: Chiesa potrebbe far respirare Insigne, occhio ai ballottaggi Immobile-Belotti, Toloi-Di Lorenzo, Spinazzola-Emerson Palmieri. Con Chiellini out , giocherà Acerbi dal 1'.