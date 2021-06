Svizzera, l'Italia affronta il Galles nella terza e ultima giornata della fase a gironi di Euro 2020, in una sfida valida per il girone A. Gli azzurri si sono assicurati la qualificazione agli ottavi dopo la seconda giornata grazie alla vittoria per 3-0 all'Olimpico di Roma: la doppietta di tu chi schiereresti nel 4-3-3 azzurro? Dopo essersi regalata un doppio tris ai danni di Turchia nella terza e ultima giornata della fase a gironi di Euro 2020, in una sfida valida per il girone A. Gli azzurri si sono assicurati la qualificazione agli ottavi dopo la seconda giornata grazie alla vittoria per 3-0 all'Olimpico di Roma: la doppietta di Locatelli e il gol sul finale di Immobile hanno permesso a Roberto Mancini di sognare in grande. La terza partita sarà contro la formazione allenata da Rob Page, avversario insidioso che ha accumulato 4 punti pareggiando con la Svizzera e vincendo contro la Turchia per 2-0 . Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, il Mancio potrebbe pensare a un turnover massiccio:

DONNARUMMA-MERET

Donnarumma finora è stato poco impegnato dagli attaccanti avversari. Si è messo in mostra con un paio di interventi plastici, ma Mancini non ha motivi per concedergli una pausa. Meret ha tanta voglia di mettersi in mostra, ma il CT confermerà il classe 1999. Chi vuoi a difendere la tua porta?

Euro 2020 Italia-Galles: probabili formazioni e statistiche IERI A 20:16

CHI SCHIERERESTI TRA I PALI? Gianluigi Donnarumma Alex Meret

DI LORENZO-TOLOI

Con Florenzi ancora ai box, a giocarsi il posto rimangono Giovanni Di Lorenzo e Rafael Tolói. Il napoletano ha dimostrato tutto il suo estro nella gara contro la Svizzera, mentre Toloi ha giocato degli scampoli di gara. Chi preferisci?

CHI SCHIERARE SULLA FASCIA DESTRA? Giovanni Di Lorenzo Rafael Toloi

Italia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

BONUCCI-TOLOI

Chiellini, Bonucci Credit Foto Getty Images

Al centro della difesa si accorcia la coperta: Chiellini è uscito dopo una ventina di minuti contro la Svizzera e contro il Galles sarà indisponibile. Al momento la coppia Bonucci-Acerbi parte in pole... Ma se fosse proprio Toloi a spuntarla? Il difensore dell'Atalanta potrebbe lasciare a Di Lorenzo la fascia e innestarsi al fianco di Bonucci o Acerbi. Sicuramente la sua duttilità tattica è un punto di forza. Qualora dovesse esserci un turnover drastico, Bonucci potrebbe fargli spazio. Di chi ti fidi di più?

CHI PIAZZI AL CENTRO DELLA DIFESA? Leonardo Bonucci Rafael Toloi

ACERBI-BASTONI

Acerbi ha dimostrato di essere un degno sostituto dell'acciaccato Chiellini; dalla panchina scalpita però Alessandro Bastoni, uno degli uomini simbolo della cavalcata da Scudetto dell'Inter di Antonio Conte e molto bravo a impostare. Chi schiereresti?

CHI SCEGLIERE AL CENTRO DELLA DIFESA? Francesco Acerbi Alessandro Bastoni

EMERSON-SPINAZZOLA

L'esterno giallorosso è emerso come MVP tra gli azzurri, ma Mancini potrebbe farlo rifiatare. Spinazzola non potrà giocare 90 minuti in tutte le partite, e il laterale del Chelsea, nonostante una stagione travagliata e con poche presenze, rappresenta un'ottima seconda linea per far male agli avversari. Chi vuoi come esterno di spinta?

CHI SCEGLIERE SULLA FASCIA SINISTRA? Leonardo Spinazzola Emerson Palmieri

BARELLA-PESSINA

Barella è un motorino inesauribile, in perfetta sintonia con Di Lorenzo e con Domenico Berardi. Ora come ora sarebbe folle toglierlo dal campo, ma Pessina ha tutte le carte in regola per rappresentare l'arma a sorpresa. Chi vuoi nel tuo 11?

BARELLA-PESSINA, CHI SCHIERERESTI? Nicolò Barella Matteo Pessina

CRISTANTE-JORGINHO

Il fresco campione d'Europa con la maglia del Chelsea vive una condizione fisica e mentale esagerata, e contro Turchia e Svizzera è stato fantastico in entrambe le fasi. Cristante ha la calma del giocatore che conosce i tempi della partita, e sa come far male alle squadre avversarie. Per chi opterai?

CHI SCEGLIERAI IN CABINA DI REGIA? Jorginho Bryan Cristante

LOCATELLI-VERRATTI

La mezzala del PSG sta recuperando la condizione ed è pronto per tornare a disposizione di Mancini. Dall'altro lato, invece, il 23enne del Sassuolo si è consacrato con una doppietta ai danni della Svizzera. Gioventù contro dimensione europea: chi preferisci?

CHI COMPLETERÀ IL REPARTO DI CENTROCAMPO? Marco Verratti Manuel Locatelli

BERARDI-CHIESA

Berardi è il perno a sorpresa dell'attacco azzurro; Chiesa dovrà faticare molto per strappare dei minuti da titolare. La gara contro il Galles è l'occasione perfetta per mettersi in mostra. Chi vuoi come ala destra?

CHI PREFERISCI COME ALA DESTRA? Domenico Berardi Federico Chiesa

IMMOBILE-BELOTTI

Il Gallo ha guidato il suo Torino alla salvezza all'ultima giornata, seppur segnando solo 2 reti nelle ultime 12 giornate. Immobile, invece, ha timbrato due volte contro la Turchia e la Svizzera raggiungendo quota 15 gol con la maglia della Nazionale. Nelle considerazioni di Mancini, la punta della Lazio parte nettamente più avanti. Chi guiderà il tuo reparto offensivo?

CHI SCHIERERESTI COME PUNTA CENTRALE? Ciro Immobile Andrea Belotti

Ciro Immobile - Andrea Belotti - 2017 Credit Foto LaPresse

INSIGNE-BERNARDESCHI

Il bianconero è stato il giocatore più contestato dei 26 convocati di Mancini, e dopo lo scampolo di partita contro la Turchia non ha migliorato la sua posizione. In più, davanti a sé trova un Insigne reduce da un'annata monstre con il suo Napoli e in gol all'esordio con il suo classico tiro a giro. Ma Lorenzo è una risorsa troppo preziosa per Mancini, perciò il ct potrebbe risparmiarlo. Con chi concluderai il tuo 11?

INSIGNE-BERNARDESCHI, CHI CHIUDE L'11 DI MANCINI? Lorenzo Insigne Federico Bernardeschi

Gravina: "Rinnovo con Mancini al 2026: c'è lungimiranza"

Euro 2020 Vieira snobba l'Italia: "Vittorie contro squadre deboli" IERI A 10:11