Sul prato di Wembley, dopo il calcio di rigore decisivo trasformato da Jorginho, esplode la festa dei giocatori azzurri: l'Italia è qualificata alla finale di Euro 2020 dove domenica affronterà la vincente della seconda semifinale tra Inghilterra e Danimarca in programma mercoledì sera. Una vittoria soffertissima, che i giocatori azzurri hanno immediatamente dedicato a Leonardo Spinazzola, il cui Europeo è finito dopo l'infortunio rimediato nel finale della partita contro il Belgio ai quarti. Insigne e compagni hanno indossato la maglia del compagno di squadra assente e hanno intonato a squarciagola un coro tutto per lui.

Chiesa: "Spinazzola ci avrebbe dato una grande mano"

Premiato dall'UEFA come Man of the Match, anche Federico Chiesa ha avuto un pensiero speciale per il suo compagno di squadra: "Lo dedico a Spinazzola, anzi gli dedico la vittoria perché stasera ci avrebbe dato una grande mano. Abbiamo giocato per lui, speriamo di regalargli gioia in finale".

