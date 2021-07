Calcio

Euro 2020 Italia in finale Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi!

Ecco le immagini in diretta di come i tifosi Italiani hanno vissuto le fasi finali della semifinale vinta contro la Spagna: Donnarumma para il rigore a Morata, Jorginho ci manda in finale! Poi è festa...

00:02:42, 44 minuti fa