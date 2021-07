Calcio

Euro 2020 Italia in finale Poo Po Po Po Po Poooo Poo: festa Azzurra per la finale raggiunta!

Tripudio dei tifosi italiani che dopo la vittoria in semifinale contro la Spagna si riversano in strada per festeggiare la conqusta della finalissima di Euro 2020 nel più classico coro Poo Po Po Po Po Poooo Poo

00:00:30, un' ora fa