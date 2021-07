sarà il palcoscenico di Wembley a decretare chi vincerà gli Europei 2020 tra l'Inghilterra padrona di casa e l'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri arrivano alla finalissima dopo aver vinto il proprio girone a punteggio pieno, prima di eliminare nell'ordine Austria (ai supplementari), Belgio e Nei ventisette precedenti tra le due nazionali si contano 11 vittorie dell'Italia, otto pareggi e altrettanti successi inglesi. Gli Azzurri e l'Inghilterra si sono incrociati sia a Euro 2012 che ai Mondiali del 2014 ed in entrambe le occasioni a spuntarla fu l'Italia. Tutto in una notte,Gli Azzurri arrivano alla finalissima dopo aver vinto il proprio girone a punteggio pieno, prima di eliminare nell'ordine Austria (ai supplementari), Belgio e Spagna (ai calci di rigore) . L'Inghilterra a sua volta ha chiuso al primo posto il Gruppo D con 7 punti davanti alla Croazia, poi ha superato Germania, Ucraina e Danimarca (ai tempi supplementari). Gli Azzurri e l'Inghilterra si sono incrociati sia a Euro 2012 che ai Mondiali del 2014 ed in entrambe le occasioni a spuntarla fu l'Italia.

Italia-Inghilterra: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate

Arbitro:

Italia-Inghilterra: approfondimenti e dichiarazioni

Italia-Inghilterra, la diretta tv su Rai 1 e su Sky

Italia-Inghilterra verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Italia-Inghilterra in Live Streaming

Italia-Inghilterra sarà visibile anche in diretta streaming attraverso RaiPlay e SkyGo su pc, tablet, smartphone e notebook.

