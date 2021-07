Wembley, Londra. Nella stadio dei sogni, la Nazionale di Roberto Mancini affronterà questa sera alle ore 21 l'Inghilterra. È la sfida che decide Euro 2020. L'Italia cerca il suo secondo titolo europeo dopo quello del 1968 e dopo aver centrato la terza finale nelle ultime sei edizioni, la squadra di Southgate vuole sfatare il tabu in questa competizione e tornare a vincere un torneo dopo il Mondiale del 1966. Per quanto ci riguarda, si va verso la conferma dell'undici visto in semifinale.

Mancini, Italia Credit Foto Getty Images

In porta la folla non sceglie, sentenzia Gigio Donnarumma. Per il 96% di voi, dentro o fuori, dovrà essere con il nuovo portiere del PSG tra i pali. La difesa, "il reparto" che ci rappresenta da sempre nel mondo, è un mix di esperienza e dinamicità. Sulla destra Di Lorenzo, preferito dall'71% a Florenzi. A sinistra Emerson Palmieri, scelto dall'92% dei votanti rispetto all'utilizzo di Giorgio Chiellini da terzino. I centrali sono votati all'esperienza, alla chimica di reparto. Spazio a Bonucci, che vince con il 92% il ballottaggio su Acerbi, e a Chiellini al suo fianco (sempre 91% rispetto a Bastoni). Come potete leggere, anche qui pochi dubbi.

Chiellini, Bonucci Credit Foto Getty Images

A centrocampo un altro plebiscito. In mezzo confermato Jorginho (98%), a furor di popolo. Le voci sul pallone d'Oro ci hanno esaltato, tenteremo di supportarlo. Prima mezzala Nicolò Barella, preferito dal 88% a Matteo Pessina. L'altra mezzala è Marco Verratti che ha la meglio su Manuel Locatelli con il 74% dei voti.

Jorginho Credit Foto Getty Images

In attacco confronto più serrato per il vertice del tridente: Immobile ha perso quotazioni, ma è ancora avanti. L'attaccante della Lazio è indicato dal 50% di voi nella sfida a tre con Belotti (31%) e Insigne utilizzato da falso nueve. Proprio Insigne stravince il ballottaggio con Bernardeschi con l'88% dei voti per giocare largo a sinistra. A destra, invece, la conferma schiacciante di Federico Chiesa. L'autore del gol dell'1-0 contro la Spagna è stato preferito dall'90% di voi a Domenico Berardi.

Federico Chiesa Credit Foto Getty Images

L'Italia è carica, pronta per fare la storia e sfidare l'Inghilterra a casa sua. Su 60 milioni di individui, il pensiero di ognuno di noi è una goccia nell'oceano, uno 0,0000...% che all'apparenza non meriterebbe di essere ascoltato. I vostri voti sommati, però, iniziano ad essere termometro affidabile di un popolo che non vede l'ora di urlare questa sera il proprio inno.

Ora, però, spazio a quello 0,0000...% nato a Jesi il 27 novermbre 1964. Spazio a Roberto Mancini, il vero, se ce n'è uno, insostituibile di questa Nazionale. A lui il pallone. L'Italia è già pronta. L'Italia c'è.

