quello slot da centravanti, osservato nella sua purezza tradizionale, non ha trovato un'applicazione facile nell'Italia palleggiatrice di Mancini. Il tempo scarseggia, le occasioni di rifinitura sono ormai poche: a pochi giri d'orologio dalla finale di Wembley contro l'Inghilterra , Roberto Mancini si accorge che lo spartito della sua Nazionale azzurra è già stato scritto anzitempo, e che ora, sul varco finale del proprio destino, non si possono più fare passi indietro. Quella della Nazionale Azzurra è stata una progettazione lungimirante e di successo: quasi tutti gli ingranaggi (dalla regia di Jorginho , alla difesa rocciosa targata Chiellini-Bonucci, passando per la nuova leva dei subentrati) si sono incastrati a meraviglia e hanno fornito un'insperata propulsione per sognare in grande. Ma tra tutti gli algoritmi tattici coltivati e regolati dal Mancio, solo uno sta tardando a rivelarsi efficiente:

Un bomber piegato dalla squadra

Immobile in particolare, avrebbe dovuto essere l'ariete in grado di decidere le partite con le sue stoccate di gran classe. Tuttavia, nella fase ad eliminazione diretta, il detentore della Scarpa d'Oro si è fatto aspettare. Questo rendimento altalenante è in gran parte giustificato dal modulo e dalla filosofia che hanno edificato questa nuova Italia: un' Italia che crea ed incamera gioco con i propri centrocampisti, che ragiona attraverso trame fitte, complesse. Per un giocatore come Ciro, abituato ad attaccare la profondità e dunque a un calcio fatto di slanci e incursioni, l'adattamento non è stato facile.

Nelle partite precedenti all'Europeo Immobile si era prestato al gioco di Mancini come finalizzatore puro sottoporta e soprattutto come "workhorse": partite d'abnegazione in pressing, in lotta serrata sulle palle contese. Un facilitatore a modo suo, per cui il gol è uno dei tanti asset, non necessità esistenziale. Tuttavia, questo stile di gioco non ha attecchito abbastanza a fondo nella psiche del bomber napoletano, abituato a vivere le partita a braccetto con la smania del gol, con l'adrenalina e le drastiche ricadute psicologiche annesse a tale masochistica vocazione.

*Le statistiche di Ciro Immobile nella stagione d'oro alla Lazio confrontate con le medesime dell'Europeo. Fonte: FBREF

RETI/90' % TIRI IN PORTA TIRI SPECCHIO/90' AZIONI DA TIRO /90' Lazio, Serie A 2020/2021 0,63 38,6 1,40 3,79 Italia, Euro 2020 0,47 17 0,90 1,87

Immobile a contrasto in Italia-Spagna Credit Foto Getty Images

Il declino nella fase ad eliminazione diretta

La sua migliore versione si è smarrita al 31' del primo tempo , quando ha tentato la soluzione personale stampando un bolide sull'incrocio dei pali. Sarebbe stata una rete clamorosa, quella che avrebbe permesso di siglare il terzo gol in altrettante partite d'Europeo, dopo quelli realizzati contro Turchia e Svizzera. Una rete da fermo e dalla distanza, tanto diversa da quelle a cui era abituato a realizzare nella Lazio. Invece il ferro ha invertito completamente la traiettoria ascendente di Ciro, che da quel punto in poi è andato fuorigiri. Non solo l'attaccante biancoceleste è parso sempre più distante dalla porta, ma è parso anche elemento asincrono nel complesso della manovra azzurra. Contro Turchia e Svizzera, nella fase a gironi, Immobile aveva creato 6 azioni da tiro, mentre nella fase successiva (Austria-Belgio-Spagna), pur con una gara in più a disposizione, le azioni da tiro provocate ammontano a 2. contro l'Austria , quando ha tentato la soluzione personale stampando un bolide sull'incrocio dei pali. Sarebbe stata una rete clamorosa, quella che avrebbe permesso di siglare il terzo gol in altrettante partite d'Europeo, dopo quelli realizzati contro Turchia e Svizzera. Una rete da fermo e dalla distanza, tanto diversa da quelle a cui era abituato a realizzare nella Lazio. Invece il ferro ha invertito completamente la traiettoria ascendente di Ciro, che da quel punto in poi è andato fuorigiri. Non solo l'attaccante biancoceleste è parso, ma è parso anche elemento asincrono nel complesso della manovra azzurra. Contro Turchia e Svizzera, nella fase a gironi, Immobile aveva creato 6 azioni da tiro, mentre nella fase successiva (Austria-Belgio-Spagna), pur con una gara in più a disposizione, le azioni da tiro provocate ammontano a 2.

Contro Austria e Spagna, nel giro di 45 minuti siamo andati subito in debito d'ossigeno: è lì che, con la squadra ingabbiata nella propria metà campo, Immobile avrebbe dovuto ricercare la solita profondità, dei dialoghi facili e veloci o semplicemente il fallo per permettere alla squadra di risalire e respirare. Invece, a più tratti, Immobile è risultato parecchio impreciso nella gestione dei palloni, permettendo agli avversari di innescare break dolorosissimi da rimarginare per una squadra sfiancata fisicamente. A tal proposito si registra un declino nella precisione dei passaggi della punta biancoceleste: nella fase a gironi Immobile si muoveva come parte integrante della macchina azzurra, confermando l'81 e l'84% dei suoi passaggi. Dalla partita contro L'Austria invece, Ciro si è fatto cogliere spesso alla sprovvista. Contro la Spagna ha completato solo il 60% dei suoi passaggi.

Nell'economia della squadra, la lucidità di Ciro sottoporta non è mai stata un fattore di vita o di morte: in questi Europei siamo diventati una cooperativa del gol, in grado di vincere grazie al cambio di marcia dei subentrati. Abbiamo spalmato i nostri gol su più teste, e siamo stati in grado di eguagliare comunque il record di reti (12) azzurre in un principale torneo (Mondiale o Europeo). Dunque, prima di questa fase eliminatoria in cui l'Italia aveva passeggiato in scioltezza contro squadre che non erano in grado di affondare i denti sulla nostra cabina di regia coibentata, vedere la figura del centravanti come una delle tante pedine prestate al bene del collettivo e con limitata licenza d'uccidere, poteva anche sembrare un ragionamento consono al contesto.

Tuttavia, quando abbiamo cominciato a soffrire il gioco altrui nella fase ad eliminazione diretta, ripiegando su alcune convinzioni strategiche per pura necessità, abbiamo notato la forzatura della funzionalità di quel ruolo al centro del tridente. Con l'acido lattico nei muscoli, l'aggressività di Ciro (e dell'intera squadra) si è affievolita: se osserviamo i dati, nella seconda partita contro la Svizzera Immobile aveva fatto registrare un picco di 27 cariche di pressing sul portatore di palla. Contro la Spagna, questa somma si è abbassata a 11.

Inghilterra a Wembley: l'ultima occasione di riscatto

E' perciò doveroso chiederci con che approccio si presenterà Ciro Immobile alla grande resa dei conti contro l'Inghilterra: si concederà ancora totalmente ai presupposti della squadra sperando che l'impalcatura manciniana resista all'elevato tasso tecnico degli inglesi, oppure proverà a vincere l'attrito dei due piloni centrali Stones e Maguire fidandosi solamente del suo fiuto? Riuscirà questa volta a interpretare meglio il momento della gara attivando quello switch nei momenti di difficoltà? Le domande sono tante, le risposte sono poche. La verità del ragionamento su Immobile si subordina a interpretazione ed esecuzione del piano collettivo. Dalle ultime voci si naviga verso una riconferma del numero 17 azzurro al centro del tirdente, anche se considerando la fisicità di Stones e Maguire, Mancini potrebbe sempre estrarre dal cilindro la stessa carta di Luis Enrique convertendosi alla più elastica e schizofrenica grammatica del falso nueve in extremis.

Sul fronte opposto, Ciro troverà Harry Kane: il formidabile goleador inglese ha vissuto una traiettoria diametralmente opposta a quella del collega italiano, steccando nella fase a gironi e ritrovando la fame nelle ultime gare ad eliminazione diretta. In entrambi i casi tuttavia, la pressione dell'opinione pubblica sui due centravanti è sempre stata schiacciante. E forse tale pressione è anche naturale, considerando il volume di gol che questi due mostri sono stati in grado di distribuire nel corso delle loro onorate carriere. Ed è persino naturale considerare Wembley come lo snodo cruciale nell'Europeo di Immobile: un'ultima occasione di riscatto per un giocatore spesso troppo contestato al di fuori delle abituali mura laziali. E' paradossale il fatto che una Scapra d'oro 31enne debba prodigarsi ancora alla caccia di una consacrazione professionale, persino con un bottino di 2 gol, un assist, un palo e due gol procurati...ma tant'è. Con una squadra fisicamente stanca ma mentalmente pronta alla guerra, Ciro non può permettersi di risultare arrendevole sui soliti contraccolpi psicologici. La speranza di un suo gol è ovviamente l'ultima a morire, anche perchè nel post partita contro la Spagna, Mancini lanciò questa frase: "Credevo nei giocatori che avevamo nonostante molti, anzi tutti, ci credessero poco". In semifinale, Immobile è stato sostituito a venti minuti dalla fine, col Mancio che ha creduto fino a sfiancarlo completamente. A Wembley dunque sarà l'ultimo appuntamento per credere in questo Immobile europeo, con la speranza riposta in questa profezia sottesa del nostro c.t.

