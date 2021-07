L’Italia è campione d’Europa. Per la seconda volta nella propria storia la Nazionale vince e batte a Wembley l’Inghilterra 53 anni dopo il primo trionfo continentale. Un’impresa che si è compiuta ai calci di rigore dopo che gli uomini di Southgate erano passati in vantaggio grazie a un gol di Shaw. Nella ripresa gli azzurri sono riusciti a riprendere le fila del match con un gol di Bonucci. Ai rigori, un superlativo Gianluigi Donnarumma ha regalato la vittoria ai nostri portacolori al termine di una lotteria dei rigori soffertissima.

“I ragazzi sono stati straordinari e hanno conquistato una vittoria importantissima. Sono felice per come abbiamo giocato e per quello che questo risultato rappresenta per noi. Grazie a tutti“, le poche ma significative parole del tecnico Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport; il tecnico scoppia in lacrime al fischio finale con il commovente abbraccio con l'amico di una vita Gianluca Vialli.

