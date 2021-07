l'unica nota negativa è legata a doppio filo , autore fino a quel momento di una grande partita e, in generale, di un superlativo Europeo. "Dopo i primi esami, ci sono segni clinici di lesione al tendine d'Achille sinistro". Nella serata perfetta della Nazionale di Roberto Mancini, all'infortunio drammatico di Leonardo Spinazzola , autore fino a quel momento di una grande partita e, in generale, di un superlativo Europeo. Le sensazioni sono state sin da subito negative , con la FIGC che nella tarda serata ha rilasciato un comunicato inequivocabile:

Leonardo Spinazzola, Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Seppur piuttosto chiara, la comunicazione della Federazione è ancora soltanto una prima diagnosi. Spinazzola, dopo esser stato visitato dal Dottor Ferretti e dal suo staff, è tornato infatti in tarda serata a Coverciano, per poi spostarsi nel pomeriggio odierno nella Capitale, dove si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso. Da capire dunque se la lesione del tendine sia parziale o totale. Sembra comunque inevitabile ricorrere ad un intervento chirurgico per ridurre i tempi di recupero, stimati tra i 4 e i 6 mesi.

La Roma, club di Spinazzola, nel frattempo si è già messa in contatto con il "Medico dei Miracoli", il professore Sakari Orava dell'Hospital NEO di Turku, in Finlandia. Il luminare ha già operato con successo Barzagli, Beckham, Coentrao, Bonaventura e anche Bryan Cristante, dopo un problema all'adduttore destro. Per la Roma, la Nazionale e tutti i tifosi di Leonardo Spinazzola, ora non resta che sperare che la lesione sia quanto più limitata possibile e che il lateralle possa tornare quanto prima in campo.

Mancini: "Grazie ai ragazzi, dispiaciuti per Spinazzola"

