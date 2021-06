Calcio

Euro 2020 - Italia, Manuel Locatelli: "Primo gol bellissimo, siamo un gruppo fantastico"

EURO 2020 - Il centrocampista del Sassuolo, man of the match in Italia-Svizzera 3-0, racconta nel post partita dell'Olimpico le sue emozioni e in particolare il primo gol segnato grazie a una combinazione perfetta con Domenico Berardi: i ringraziamenti si estendono quindi a tutto il gruppo azzurro.

00:00:22, 21 minuti fa