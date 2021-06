Roberto Mancini entra nella storia della Nazionale azzurra. Il commissario tecnico azzurro, dopo il successo per 1-0 contro il Galles all'Olimpico nella terza giornata del Girone A di Euro 2020, ha eguagliato il primato di 30 partite consecutive senza sconfitte che apparteneva a Vittorio Pozzo: con Mancini in panchina l'Italia è imbattuta dal 10 settembre 2018, quando venne sconfitta 1-0 dal Portogallo al Da Luz di Lisbona in Nations League. Dopo quella gara il ruolino di marcia della Nazionale è stato impeccabile: 25 vittorie e 5 pareggi. Pozzo aveva stabilito il record tra il 24 novembre 1935 e il 20 luglio 1939: in quel lasso di tempo gli azzurri erano riusciti a vincere una Coppa Internazionale, l'oro olimpico ai Giochi del 1936 e il Mondiale del 1938.