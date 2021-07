la finale di Euro 2020. A poche ore dalla Spagna, abbiamo chiesto un parere ai colleghi di Eurosport Spagna: tra pronostici, analisi e - forse - un po' di scaramazia, ecco il collega spagnolo Daniel Ecija pensa dell'Italia e di quanto fatto vedere fin qui dalla Nazionale di Mancini ad Euro 2020. Il momento della verità per gli azzurri, in palio c'è un posto per. A poche ore dalla semifinale di Wembley contro la, abbiamo chiesto un parere ai colleghi di Eurosport Spagna: tra pronostici, analisi e - forse - un po' di scaramazia, ecco il collega spagnolopensa dell'e di quanto fatto vedere fin qui dalladiad Euro 2020.

Com'è considerata l'Italia in Spagna? Più o meno competitiva della Roja?

"Qui in Spagna pensiamo che l'Italia sia la favorita per raggiungere la finale. Il livello di gioco che hanno mostrato fin qui all'Europeo è stato impressionante, capace di sorprendere quelle persone che non la vedevano come una delle favorite. La Roja è una grande squadra, è cresciuta molto nel corso del torneo, ma l'Italia appare di un livello superiore. Resta il fatto che anche la Spagna abbia qualche chance. Parlando di competititività, penso che l'Italia sia superiore alla Spagna: autentici veterani in difesa, in centrocampo molto fisico e un attacco capace di segnare molto hanno dimostrato come siano la squadra più completa dell'Europeo."

Quali giocatori italiani vi hanno sorpreso maggiormente fin qui?

"Credo che a stupire sia stato più il collettivo piuttosto che il livello dei singoli. L'Italia ha dimostrato che - nonostante non disponga di stelle del calcio mondiale - sia davvero una squadra implacabile. Se devo scegliere due giocatori, però, dico Donnarumma e Chiesa. Il portiere azzurro ha concesso solo due gol in questo Europeo e ha dimostrato di essere davvero una sicurezza, sapendo anche gestire bene la situazione palla al piede. Per quanto riguarda il giocatore della Juventus, invece, molte persone in Spagna non lo conoscevano prima dell'Europeo: lui ha dimostrato di essere uno dei giocatori più talentuosi in ottica futura. Menzione d'onore per Spinazzola, sfortunatamente fermato da un infortunio mentre stava giocando un grande Torneo."

Italia o Spagna: chi è la favorita in semifinale?

"Come ho detto prima, penso che l'Italia sia la favorita per questa sfida. Vengono da una striscia di 13 vittorie consecutive, hanno un attacco spettacolare e una difesa esperta che li rende i favoriti. La Spagna avrà bisogno di giocare il proprio miglior calcio per provare a batterli, qualcosa che - comunque - non rimane da escludere."

In che zona del campo si deciderà il match? Chi ha il miglior centrocampo, Italia o Spagna?

"Penso che la chiave della partita saranno le due difese. Se la Spagna riuscirà a fermare il talento dell'attacco italiano, allorà avrà possibilità di vincere. Stesso discorso per l'Italia, che riuscendo a controllare giocatori come Morata o Ferran Torres avrà già fatto gran parte del lavoro. Per quanto riguarda la battaglia a centrocampo, penso che la Spagna sia leggermente superiore: veterani come Busquets e Koke e un talento come Pedri penso possano avere la meglio contro la fisicità del centrocampo azzurro. Per provare a vincere questa partita, la Spagna dovrà cercare di mantenere il controllo del gioco proprio grazie a questi tre giocatori."

