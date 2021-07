nel calcio il possesso palla è indicativo, non risolutivo. Pedri, classe 2002, lo è stato e lo sarà, spesso. Ha giocato meglio la Spagna ma in finale va l’Italia . Non l’Italia brillante e ficcante di Roma, e nemmeno l’Italia delle luminarie belghe; l’Italia delle barricate, del cuore oltre l’ostacolo, l’Italia che lavora. Il calcio, per fortuna o per sfortuna, non è il basket: Roberto Mancini , alla 33a. partita consecutiva senza sconfitte, ha compiuto un capolavoro. Che poi la recita di ieri non sia stata all’altezza delle precedenti, non è una colpa. Al massimo, un limite. E comunque: merito degli avversari. Delle due, l’una: o d’improvviso Marco Verratti, Nicolò Barella e Jorginho sono diventati dei brocchi o, per una sera, hanno trovato clienti più in gamba di loro: e, classe 2002, lo è stato e lo sarà, spesso.

Luis Enrique e la sua idea di Dani Olmo «falso nueve», con Alvaro Morata in panca, hombre del pareggio e del destino. Wembley ci ha regalato un frullato in cui un pugile molto ha attaccato e l'altro molto si è difeso. Sono mancati i centravanti, Ciro Immobile soprattutto, la fantasia di Lorenzo Insigne e le volate di Leonardo Spinazzola, al netto dei modici strappi di Emerson Palmieri. In compenso, Gigio Donnarumma ha ribadito quanto conti un buon portiere. E la coppia centrale, Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini, quanto pesi il mestiere. Certo, a Fusignano, proprio contenti non saranno: non ha vinto la squadra più propositiva; è passata quella che, pur di sopravvivere (lo trovo un grande merito), non si è vergognata di «abbassarsi» a una difesa che, lì per lì, ricordava i catenacci di una volta. Pazienza. Peggio per loro. La qual cosa non significa non applaudire

La Nazionale-nazione, sia chiaro, non ha rubato nulla. Ci sono notti in cui giochi come vuoi e notti in cui giochi come puoi. Non è stato Mancini a buttar giù una trama così tirchia. E’ stata la Spagna a imporla. Una Spagna che mai si è addormentata, anche se ha confermato che i 10 gol fra Slovacchia e Croazia rappresentarono una fuga dalla realtà.

domenica 11 luglio. Una data che ci porta bene: l'11 luglio 1982, al Bernabeu, l'Italia di Enzo Bearzot si laureò campione del mondo. Conoscendo il ct, penso che i cambi saranno minimi. Nella speranza che almeno uno fra Immobile e Andrea Belotti si sblocchi. A Federico Chiesa serve campo. Poi, se gli arriva la palla: musica, Raffaella. Perché sì, il calcio è cosi paradossale che in vantaggio eravamo andati noi. Noi, i vagoni; non loro, le locomotive. Sappiamo resistere, e persino dai momenti più grami riusciamo sempre a ricavare qualcosa.

Bisogna recuperare energie, bisogna tornare, se possibile, a governare le sfide. E mai dimenticare un dettaglio: 13 novembre 2017 a San Siro, Italia-Svezia 0-0, fuori dal Mondiale; 6 luglio 2021 a Wembley, Italia-Spagna 1-1, in finale all’Europeo. La sofferenza, a questo punto, non è più un prezzo: è un valore.

