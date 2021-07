Wembley, Londra. Nella stadio dei sogni, la Nazionale di Roberto Mancini affronterà questa sera alle ore 21 la Spagna. Sfida da dentro o fuori, senza diritto di replica. La più importante da quando il tecnico di Jesi siede sulla panchina azzurra. Sembrano non esserci dubbi sull'undici titolare, con l'unica variazione rispetto alla gara contro il Belgio sull'out di sinistra, con Emerson Palmieri che sostituirà l'infortunato Spinazzola.

Questi, invece, gli esiti delle vostre decisioni per l'11 di questa sera, con i dati estrapolati dal sondaggio che vi abbiamo posto alla vigilia di questa sfida così decisiva

Mancini, Italia Credit Foto Getty Images

Euro 2020 In Spagna sono sicuri: "L'Italia è favorita" 2 ORE FA

In porta la folla non sceglie, sentenzia Gigio Donnarumma. Per il 94% di voi, dentro o fuori, dovrà essere con il nuovo portiere del PSG tra i pali. La difesa, "il reparto" che ci rappresenta da sempre nel mondo, è un mix di esperienza e dinamicità. Sulla destra Di Lorenzo, preferito dall'85% a Toloi. A sinistra Emerson Palmieri, scelto dall'89% dei votanti rispetto all'utilizzo di Giorgio Chiellini da terzino. I centrali sono votati all'esperienza, alla chimica di reparto. Spazio a Bonucci, che vince con il 90% il ballottaggio su Acerbi, e a Chiellini al suo fianco (sempre 90% rispetto a Bastoni). Il totem e capitano di questa formazione dovrà marcare il suo compagno di squadra Alvaro Morata, per voi non ci sono dubbi.

Chiellini, Bonucci Credit Foto Getty Images

A centrocampo un altro plebiscito. In mezzo confermato Jorginho (98%), a furor di popolo. Le voci sul pallone d'Oro ci hanno esaltato, tenteremo di supportarlo. Prima mezzala Nicolò Barella, preferito dal 95% a Matteo Pessina, nonostante la prestazione con l'Austria. L'altra mezzala Marco Verratti che ha la meglio su Manuel Locatelli con il 73% dei voti.

Jorginho Credit Foto Getty Images

In attacco ballottaggio serrato per il vertice del tridente: Immobile, dopo il flop con il Belgio, ha perso quotazioni, ma è ancora avanti. L'attaccante della Lazio è indicato dal 53% di voi nel testa a testa con Belotti. Insigne stravince il ballottaggio con Bernardeschi con il 95% dei voti. A destra, invece, il sorpasso è netto: Federico Chiesa è stato preferito dall'85% di voi a Domenico Berardi, dopo le fiammate sprigionate contro l'Austria e l'imprevedibilità assicurata con il Belgio.

Federico Chiesa Credit Foto Getty Images

Un undici dunque giovane, arrembante, spregiudicato e, soprattutto, in grande forma fisica e mentale. Su 60 milioni di individui, il pensiero di ognuno di noi è una goccia nell'oceano, uno 0,0000...% che all'apparenza non meriterebbe di essere ascoltato. I vostri voti sommati, però, iniziano ad essere termometro affidabile di un popolo che non vede l'ora di urlare questa sera il proprio inno.

Ora, però, spazio a quello 0,0000...% nato a Jesi il 27 novermbre 1964. Spazio a Roberto Mancini, il vero, se ce n'è uno, insostituibile di questa Nazionale. A lui il pallone. L'Italia è già pronta. L'Italia c'è.

Spagna a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Notti magiche 1990/2021: il paragone regge? 3 ORE FA