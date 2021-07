Martedì è il grande giorno: l'Italia di Roberto Mancini sfiderà la Spagna in semifinale. Gli Azzurri se la vedranno con la Roja di un vecchio "amico": il 51enne Luis Enrique - ct spagnolo dal luglio 2018 al giugno 2019, e poi di nuovo dal novembre 2019. Sono tanti i link che legano l'ex allenatore del Barcellona al nostro paese, all'interno di una storia che ha vissuto gomitate, addii e grandi vittorie. In primis, il percorso da CT dell'asturiano è molto simile a quello di Mancini - dall'anno in cui hanno iniziato (2018), fino alle caratteristiche di un gioco che vuole dominare l'avversario attraverso il possesso. E in secondo luogo, un passato dai legami molto intensi: dalla famosa gomitata di Tassotti ad Usa '94 fino alla deludente esperienza romana, senza dimenticare la finale di Berlino nel 2015.

Luis Enrique, 2015 Credit Foto Getty Images

Luis Enrique e l'Italia

Euro 2020 Italia-Spagna: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:17

Siamo a Boston, e al Foxboro Stadium si sta giocando il quarto di finale della coppa del mondo 1994 tra Spagna e Italia. La partita è molto tirata (1-1, Dino Baggio per noi e Caminero per loro), ma quando mancano due minuti al 90esimo ci pensa Roberto Baggio a risolverla. Nei minuti di recupero, arriva il primo incontro-scontro tra Luis e l'Italia. Il giocatore spagnolo cade al centro dell'area di rigore azzurra dopo aver ricevuto una gomitata da Mauro Tassotti, il terzino italiano. Il madridista reclama il calcio di rigore, ma l'arbitro Puhl tira dritto e non assume alcun provvedimento - successivamente, grazie alla prova tv, Tassotti viene squalificato per otto turni. Un primo face to face poco felice.

Luis Enrique colpito da una gomitata al volto da Mauro Tassotti - Italia-Spagna Usa '94 Credit Foto Imago

Diciassette anni dopo, a Roma, ecco il secondo episodio. Dopo tre anni passati ad allenare la squadra B del Barcellona, raccogliendo il testimone di Pep Guardiola e conquistando la promozione in Segunda Division e poi un terzo posto, Walter Sabatini lo porta nella capitale. È l’estate del 2011 e il guardiolismo impazza, ma l’esperienza italiana di "Lucho" dura solo una stagione. La sostituzione di Totti nella sfida di play-off di Europa League con lo Slovan, nell’1-1 che determina l’eliminazione dei giallorossi, e tante altre piccole-grandi cose gli mettono la strada in salita, e il settimo posto finale lo convince a lasciare la Serie A.

Luis Enrique a Roma nel 2011 Credit Foto Getty Images

Dopo un anno sabbatico torna in Spagna, a Vigo per guidare il Celta, e una stagione basta e avanza per convincere il Barcellona a richiamarlo. La scelta paga, perché come Guardiola nel 2009 vince tutto al primo tentativo: Liga, Coppa del Re e soprattutto la Champions League, battendo 3-1 la Juventus di Chiellini e Bonucci nella finale di Berlino. Qualche anno dopo entra anche nella storia per la più incredibile rimonta di sempre negli ottavi di Champions - 0-4 a Parigi e poi 6-1 al Camp Nou - lasciando il timone a maggio 2017.

Spagna a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Luis Enrique: "Amo l’Italia, giocarci contro è sempre un piacere" IERI A 12:57