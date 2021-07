Emozioni sfuse, deliranti nel post-partita di Italia-Spagna , semifinale di Euro 2020 conclusasi ai rigori che ha spedito gli Azzurri in finale . I giocatori azzurri si sono raccolti in festa e hanno dedicato la vittoria a Spinazzola . Mancini in primis, cerca di mantenere lucidità dopo una gara estenuante. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

Mancini commenta la gara

"Questi sono i rigori. Partita durissima. La Spagna è una grande squadra, gioca benissimo. Noi abbiamo fatto una buona gara, non come al solito ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Ci hanno messo in difficoltà all'inizio poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo rischiato più di tanto. E' stata una partita durissima".

Euro 2020 Italia-Spagna 5-3 dcr, pagelle: Donnarumma eroe, che Chiesa! UN' ORA FA

Partita vinta col catenaccio?

"Le squadre di calcio attaccano e difendono. Abbiamo avuto occasioni per fare dei gol come loro. E' stata una partita fra due grandi squadre".

Italia-Spagna Credit Foto Getty Images

Ai microfoni di Sky Sport, Mancini ha approfondito la sua versione della gara:

Mancini: "credevo nei giocatori nonostante..."

"Credevo nei giocatori che avevamo nonostante molti, anzi tutti, ci credessero poco. Sapevo che potevamo fare buone cose, fino ad ora ci siamo riusciti. Siamo felici di avere dato delle bellissime sere agli italiani. ma ne manca ancora una."

Donnarumma: "Piango perchè so da dove sono partito"

"Perchè ho pianto? Perchè sappiamo da dove siamo partiti, e da dove sono partito io. In quell'istante c'era tutto. Non era facile ripartire ma con la forza di questo gruppo siamo riusciti ad arrivare in finale".

Donnarumma, Bonucci Italia-SPagna Credit Foto Getty Images

Donnarumma: "Record di Buffon? Difficile"

"Buffon mi ha passato il testimone? Difficile battere i record di quelli che mi hanno preceduto, ma ce la metterò tutta. Loro sono la storia. Darò tutto me stesso, lavorerò al 100%.".

Donnarumma sul rigore parato

"Coi preparatori guardiamo tutto, poi lì ci vuole anche istinto. Sicuramente li ho studiati un pochino".

Chiesa: "Premio e vittoria dedicati a Spinazzola"

"Siamo stati squadra fino alla fine. Alla fine questo ci ha premiato. Sul premio di uomo del match? Questa la dedichiamo a Spina.CI avrebbe dato una grande mano stasera. Abbiamo giocato per lui e ora speriamo di regalargli una grande gioia in finale".

Bonucci: "Manca quel centimetro..."

"Sapevamo che potevano presentare qualche sorpresa perchè Luis Enrique nella sua carriera ce lo ha mostrato. Hanno giocato senza riferimenti. E complimenti alla Spagna per la partita che ha fatto ma anche noi. Ora c'è da recuperare perchè manca quel centimetro".

Poo Po Po Po Po Poooo Poo: festa Azzurra per la finale raggiunta!

Euro 2020 ITALIA IN FINALE! Spagna battuta ai rigori, è festa azzurra! UN' ORA FA