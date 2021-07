Italia o Spagna purché se magna: non era proprio così, ma rende l'idea del momento, della sfida, del tesoro: la finale di Wembley. Battuto il Belgio - e in che modo, poi: autorevole, con pochi se e pochissimi ma - non ci si può più nascondere. I predatori di Roberto Mancini ci arrivano da favoriti. Chi scrive, li aveva collocati fra i quarti e le semifinali. Felicissimo di sbagliare pronostico. Non sarebbe il primo.

Luis Enrique ha cancellato il Real, la Spagna non è più la Spagna e l'Italia non è più l'Italia. Specialmente a centrocampo, trave-simbolo di ogni architettura. La pregiata sartoria di Xavi, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Cesc Fabregas creò uno stile e vinse tutto: l'Europeo del 2008 con Luis Aragones, il Mondiale del 2010 e l'Europeo del 2012 con Vi(n)cente Del Bosque. Dietro le quinte, a miracol mostrare, le visioni di Pep Guardiola. Era l'epoca del tiki-taka, di quel «gioco corto» che, negli anni Settanta, Corrado Viciani aveva insegnato a Terni e Palermo. Non che Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Claudio Marchisio fossero scarsi: erano migliori loro.

La Spagna campione d'Europa nel 2012 dopo avere battuto 4-0 l'Italia nella finale di Kiev Credit Foto Getty Images

Sic transit gloria mundi. Nel 2016, a Parigi, la nazionale del «Contismo» le suonò a una Spagna crepuscolare. Nel 2017, a Madrid, il 4-2-4 di Gian Piero Ventura andò a sbattere contro le lame di Francisco Isco e Alvaro Morata: 0-3 e le avvisaglie del disastro poi certificato dalla Svezia. Con Mancini non siamo più «orfani» della tradizione. La teniamo lì, in un cassetto: a portata di mano. Ci siamo buttati sulla velocità e il pressing, un passo avanti sempre e comunque: finché non troveremo avversari capaci di ricacciarci indietro.

È nella terra di mezzo, soprattutto lì, che affiorano le tracce della svolta. Nicolò Barella, Jorginho, Marco Verratti, con Manuel Locatelli «primo» cambio. Jorginho è Busquets; Koke, invece, non è Barella e Pedri non è Verratti, anche se, a 18 anni, incede come un piccolo principe. Luis Enrique sa di avere un attacco strano, ambiguo, che i 10 gol fra Slovacchia e Croazia hanno gonfiato oltre misura. Il 4-3-3 di base è la sintesi di un calcio palleggiato e quieto al quale Jordi Alba, sulla sinistra, cerca di imprimere strappi ribelli. Ci accomuna il problema del centravanti: alludo ai triboli di Ciro Immobile e Andrea Belotti, alle lune di Morata e Gerard Moreno. Gente di sponda, più che di fronda (in area).

Marco Verratti - Belgio-Italia Euro 2020 Credit Foto Getty Images

L'infortunio di Leonardo Spinazzola è serio. La catena di sinistra (Spinazzola-Verratti-Insigne) stava funzionando alla grande. A Emerson Palmieri tocca un'eredità delicata. Lo aiuterà l'effetto Spina, così come l'effetto Eriksen ha moltiplicato i danesi. Nello stesso tempo, una Svizzera in dieci ha costretto la Spagna ai rigori. Il bunker si regge sulla coppia Aymeric Laporte-Pau Torres, renitente agli uno-due rapidi. Il più efficace rimane César Azpilicueta. E se Gigio Donnarumma sin qui ha parato poco e bene, Unai Simon ha parato molto, in alcuni casi benissimo e in altri malissimo. La lezione inflitta al Belgio ha dato prestigio alle 32 partite senza sconfitte e alle 13 vittorie consecutive. Non erano solo canzonette. O solo materassi. Ecco perché dico Italia 52% e Spagna 48%.

