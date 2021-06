, valida per la seconda giornata dei gironi di Euro 2020 che ci ha già regalato molte emozioni in questi primi scampoli della competizione. Per gli azzurri esordio vincente all'Olimpico contro la Turchia , travolta con tre reti (prima storica volta agli Europei):. Gli elvetici, invece, non sono andati oltre il pareggio nel primo match contro il Galles giocato a Baku, dopo il vantaggio di Embolo a firmare il pari per i gallesi è stato Moore. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire la partita in tv.