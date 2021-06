Mancini si affiderà ovviamente al consueto 4-3-3. Rispetto alla partita con la Turchia potrebbe esserci un cambio nella linea difensiva con Di Lorenzo che prenderà il posto dell'infortunato Florenzi. Petkovic dovrebbe confermare la stessa formazione del debutto con l'atalantino Freuler a centrocampo insieme a Xhaka. Andiamo a vedere le probabili formazioni. Sfida tra nazioni confinanti quella tra Italia e Svizzera, valida per la seconda giornata dei gironi di Euro 2020 che ci ha già regalato molte emozioni in questi primi scampoli della competizione. Per gli azzurri esordio vincente all'Olimpico contro la Turchia , travolta con tre reti, mentre gli elvetici invece non sono andati l'1-1 nel primo match contro il Galles giocato a Baku.Rispetto alla partita con la Turchia potrebbe esserci un cambio nella linea difensiva con Di Lorenzo che prenderà il posto dell'infortunato Florenzi.con l'atalantino Freuler a centrocampo insieme a Xhaka. Andiamo a vedere le probabili formazioni.

Italia-Svizzera: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic

Arbitro: -

Italia-Svizzera: le statistiche

Sono 58 i precedenti tra Italia e Svizzera, con il bilancio complessivo favorevole agli azzurri: 28 vittorie, 22 pareggi e 8 sconfitte. Le due squadre però non si sono mai affrontate agli Europei, e hanno giocato solamente tre volte ai Mondiali: due nel ’54 (con entrambe le vittorie degli elvetici) e una nel ’62, con il 3-0 per gli azzurri ai gironi.

Nelle ultime 3 sfide tra le due squadre sono arrivati altrettanti pareggi: 1-1, 0-0 e 1-1 in amichevole tra il 2006 e il 2010. Pur essendosi incrociate in tante occasioni, dunque, Italia e Svizzera non giocano contro da undici anni. Gli elvetici non battono la nostra nazionale dal primo maggio 1993, match di qualificazioni ai mondiali: da quel momento quattro vittorie azzurre e altrettanti pareggi.

Gli azzurri arrivano a questa sfida cavalcando una serie di 28 risultati utili consecutivi (23 vittorie e 5 pareggi nel parziale). L'ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League). Questa è la seconda migliore serie positiva nella storia della Nazionale: al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, terza quella di Marcello Lippi (25) tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009.

Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come CT è di 24 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

Momento d'oro per Ciro Immobile che, nel suo stadio, ha messo a segno il 14esimo centro con la maglia della nazionale nel successo per 3-0 dell'Italia contro la Turchia nella gara d'esordio di UEFA EURO 2020, portandosi ad un passo dalla Top 20 della storia dei marcatori azzurri.

