Dopo la travolgente vittoria all'esordio contro la Turchia, l'Italia affronta la Svizzera nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020, in una sfida valida per il girone A, che vede anche la presenza del Galles. Gli azzurri si sono assicurati il primo posto dopo la prima giornata grazie alla vittoria per 3-0 all'Olimpico di Roma, Tu chi schiereresti nel tuo 11 contro la Svizzera? nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020, in una sfida valida per il girone A, che vede anche la presenza del Galles. Gli azzurri si sono assicurati il primo posto dopo la prima giornata grazie alla vittoria per 3-0 all'Olimpico di Roma, con le reti di Immobile, Insigne e l'autogoal di Demiral che hanno permesso a Roberto Mancini di partire con il piede giusto. La seconda partita sarà contro la formazione allenata da Vladimir Petković, avversario insidioso che nella prima giornata ha pareggiato 1-1 contro i gallesi . Le news di formazione sembrano essere molto poche, con un 4-3-3 che va confermandosi, però il "Mancio" potrebbe sorprendere tutti con qualche cambio.

DONNARUMMA-MERET

La titolarità di Donnarumma non dovrebbe essere in discussione. Dal punto di vista tecnico è indiscutibile, e nella prima partita ha messo a segno un paio di interventi di ottima fattura, mentre sotto il profilo mentale ha ritrovato la serenità, e ormai il suo passaggio al PSG sembra cosa fatta. Meret ha tanta voglia di mettersi in mostra, ma il CT confermerà il classe 1999. Chi vuoi a difendere la tua porta?

CHI SARÀ IL TUO PORTIERE? Alex Meret Gianluigi Donnarumma

DI LORENZO-TOLOI

Data per certa l'indisponibilità di Florenzi, che non ci sarà a causa di una contrattura al polpaccio, a giocarsi il posto rimangono Giovanni Di Lorenzo e Rafael Tolói. Il napoletano ha fatto molto bene nel secondo tempo contro la Turchia, rivelandosi anche una vera e propria arma tattica per aprire il blocco basso degli avversari, mentre Toloi può rivelarsi prezioso dopo l'ennesima grande stagione in maglia Atalanta. Chi preferisci?

CHI VUOI COME TERZINO DESTRO? Giovanni Di Lorenzo Rafael Toloi

ACERBI-BONUCCI

Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi: lo juventino è favorito per partire titolare rispetto al laziale Credit Foto Getty Images

Acerbi ha tantissima voglia di esordire all'Europeo nello stadio di casa (lui, giocatore della Lazio allo stadio Olimpico), ma di fronte ha una coppia che si conosce alla perfezione. Lo stesso biancoceleste, proprio lunedì in conferenza stampa, ha confermato la visione del "Mancio". Alla domanda: "Formazione da cambiare?", Acerbi ha risposto così: "No". Di chi ti fidi di più?

CHI VUOI COME PRIMO CENTRALE? Francesco Acerbi Leonardo Bonucci

BASTONI-CHIELLINI

Da una parte il capitano e totem difensivo bianconero, che nella partita d'esordio ha giocato 90 minuti di grande precisione e qualità; dall'altra tutta la freschezza di Alessandro Bastoni, uno degli uomoni simbolo della cavalcata da Scudetto dell'Inter di Antonio Conte e molto bravo ad impostare. Chi schiereresti?

CHI VUOI COME SECONDO CENTRALE? Alessandro Bastoni Giorgio Chiellini

EMERSON-SPINAZZOLA

L'esterno giallorosso è stato votato come MVP della gara inaugurale, e non penso che Mancini se ne voglia privare. Allo stesso tempo, però, Spinazzola non potrà giocare 90 minuti in tutte le partite, e il laterale del Chelsea, nonostante una stagione travagliata e con poche presenze, rappresenta un'ottima seconda linea per far male agli avversari. Chi vuoi come esterno di spinta?

CHI VUOI COME TERZINO SINISTRO? Emerson Palmieri Leonardo Spinazzola

BARELLA-PESSINA

Barella ha giocato un secondo tempo splendido contro la Turchia, lavorando in perfetta sintonia con Di Lorenzo e con Domenico Berardi. Ora come ora sarebbe folle toglierlo dal campo, ma Pessina ha tutte le carte in regola per rappresentare l'arma a sorpresa. Chi vuoi nel tuo 11?

CHI VUOI COME PRIMA MEZZALA? Nicolò Barella Matteo Pessina

CRISTANTE-JORGINHO

Il fresco campione d'Europa con la maglia del Chelsea vive una condizione fisica e mentale esagerata, e contro la Turchia è stato fantastico in entrambe le fasi. Cristante ha la calma del giocatore che conosce i tempi della partita, e sa come far male alle squadre avversarie. Per chi opterai?

CHI VUOI COME REGISTA? Bryan Cristante Jorginho

LOCATELLI-VERRATTI

Dopo il forfait di Verratti in gara 1, la mezzala del PSG sta recuperando la condizione ed è pronto per tornare a disposizione di Mancini. Dall'altro lato, invece, il 23enne del Sassuolo ha fatto molto bene all'esordio contro la Turchia. Gioventù contro dimensione europea: chi preferisci?

CHI VUOI COME SECONDA MEZZALA? Manuel Locatelli Marco Verratti

BERARDI-CHIESA

Da una parte l'esperienza del calabrese, galvanizzato dalla migliore stagione della sua carriera e molto bravo a propiziare l'autorete di Demiral nel match contro la Turchia; dall'altra la freschezza e lo strapotere fisico di Federico Chiesa, in grado di spaccare in due le partite con le sue proverbiali accelerazioni. Chi vuoi come ala destra?

CHI VUOI COME ALA DESTRA? Domenico Berardi Federico Chiesa

BELOTTI-IMMOBILE

Il dubbio amletico della nostra Nazionale. Il Gallo ha guidato il suo Torino alla salvezza all'ultima giornata, seppur segnando solo 2 reti nelle ultime 12 giornate. Immobile, invece, ha timbrato il 2-0 contro la Turchia raggiungendo quota 14 gol con la maglia della Nazionale. Nelle considerazioni di Mancini, la punta della Lazio parte nettamente più avanti. Chi guiderà il tuo il tuo reparto offensivo?

CHI VUOI COME PUNTA CENTRALE? Andrea Belotti Ciro Immobile

Ciro Immobile - Andrea Belotti - 2017 Credit Foto LaPresse

INSIGNE-BERNARDESCHI

Il bianconero è stato il giocatore più contestato dei 26 convocati di Mancini, e dopo lo scampolo di partita contro la Turchia non ha migliorato la sua posizione. In più, davanti a sé trova un Insigne reduce da un'annata monstre con il suo Napoli e in gol all'esordio con il suo classico tiro a giro. Con chi concluderai il tuo 11?

CHI VUOI COME ALA SINISTRA? Federico Bernardeschi Lorenzo Insigne

