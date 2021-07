Gazzetta dello Sport, oggi Coverciano vedrà una sala stampa deserta. Il consueto appuntamento delle 14, unico momento di contatto tra media e calciatori perché tre giornalisti (sono emersi nei controlli tra gli addetti ai lavori in Rai) sono risultati positivi al coronavirus dai test effettuati in occasione di Italia-Spagna. Secondo quello che riporta la, oggi Coverciano vedrà una sala stampa deserta. Il consueto appuntamento delle 14, unico momento di contatto tra media e calciatori della Nazionale in questi Europei , si svolgerà in modalità da remoto,

Misura precauzionale, visto che uno di loro sarebbe rientrato in Italia dopo la semifinale, mentre gli altri due stanno osservando le misure di quarantena a Londra. Il gruppo azzurro ha interamente completato il ciclo vaccinale e non s’avvicina mai ai media, dunque le possibilità di un focolaio (come quello che si verificò a fine marzo dopo la sfida con la Bulgaria) sono tendenti allo zero. Ma meglio non rischiare nulla, ovviamente.

Euro 2020 Italia-Inghilterra: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:12

Mancini: "Regalate belle serate agli italiani: ne manca una"

Euro 2020 Rio Ferdinand snobba l’Italia: "Inghilterra superiore" 42 MINUTI FA