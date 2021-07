Is coming home, is coming home.

Football is coming home, però, significa molto di più che una semplice canzoncina per la nazionale dei tre leoni, e questo Europeo potrebbe dimostrarcelo. Con il poker servito agli est europei in quel di Roma, la Nazionale della regina Elisabetta ha avanzato la propria candidatura per vincere il torneo. Ora, tra i britannici e la coppa, ci sono in mezzo la favola danese di Kasper Hjulmand e la vincitrice dello scontro Italia-Spagna. Nulla di impossibile sulla carta, che prevede anche l'aiuto del pubblico: tutta la fase finale si giocherà Dopo il 4-0 rifilato all'Ucraina di Shevchenko , i tifosi inglesi non hanno fatto altro che aumentare i decibel cantando il motivetto che li accompagna dal 1966 - quando vinsero la prima (e unica) coppa del mondo., però, significa molto di più che una semplice canzoncina per la nazionale dei tre leoni, e questo Europeo potrebbe dimostrarcelo. Con il poker servito agli est europei in quel di Roma, la Nazionale della regina Elisabetta ha avanzato la propria candidatura per vincere il torneo.Nulla di impossibile sulla carta, che prevede anche l'aiuto del pubblico: tutta la fase finale si giocherà nello stadio Wembley

Come ci arrivano gli inglesi?

Il primo ha riguardato Harry Kane, che si è definitivamente sbloccato. Il bomber del Tottenham, a secco fino al minuto 86 della gara contro i tedeschi, ha firmato la tre gol in due partite - e lo ha fatto tirando solamente 5 volte nello specchio della porta: un segnale di come l'Inghilterra sappia capitalizzare al massimo la propria produzione offensiva. Il secondo, invece, ha evidenziato la solidità della difesa: ancora blindata dopo 5 partite. L’unica del torneo a non subire reti (3.1 xG concessi). Il merito va diviso tra tutti i giocatori, ma Jordan Pickford (100% di parate), Maguire, Stones e Walker, ormai, rappresentano una certezza granitica. La partita contro la Germania del 29 giugno ha lasciato diversi segnali positivi a Southgate., che si è definitivamente sbloccato. Il bomber del Tottenham, a secco fino al minuto 86 della gara contro i tedeschi, ha firmato la tre gol in due partite - e lo ha fatto tirando solamente 5 volte nello specchio della porta: un segnale di come l'Inghilterra sappia capitalizzare al massimo la propria produzione offensiva.ancora blindata dopo 5 partite. L’unica del torneo a non subire reti (3.1 xG concessi). Il merito va diviso tra tutti i giocatori, ma(100% di parate),, ormai, rappresentano una certezza granitica.

Un pacchetto di grande affidabilità made in Manchester, che ha anche capacità di lasciare il segno in proiezione offensiva: non a caso Maguire ha trovato la via del goal contro l'Ucraina segnando la rete del provvisorio 2-0, mentre Stones aveva colpito un palo nella sfida contro la Scozia risalente alla fase a gironi. E per rimanere in tema di difensori con licenza di fare male, non va dimenticato Luke Shaw: terzino sinistro che sta disputando un europeo da trequartista per quanto riguarda i numeri offensivi. Il laterale dello United ha cambiato letteralmente marcia nel corso della fase ad eliminazione diretta con tre assist nelle ultime due partite: dal cross per Sterling contro la Germania, passando alla pennellata per l'incornata di Maguire e infine il preciso scarico per la seconda rete di Kane contro gli uomini di Shevchenko.

Mercoledì è in programma la semifinale contro la Danimarca. Un altro test fondamentale per misurare le ambizioni di titolo di una squadra che - oltre ai goal di Kane e Sterling - ha trovato nelle retrovie il proprio punto di forza. E a stuzzicare i sogni dei tifosi inglesi c'è quella coincidenza da brividi con il mondiale del 1966: anche in quel caso l'Inghilterra era partita con cinque clean sheet consecutivi.

