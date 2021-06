Non c'è pace per la Svezia di Dejan Kulusevski: dopo che la nazionale svedese aveva annunciato la positività dell'ala bianconera assieme a quella del centrocampista rossoblu Svanberg , sono spuntate delle immagini che ritraggono il giovane svedese in una festa d'appartamento.

Il video in questione, poi cancellato, è stato pubblicato sulla piattaforma TikTok: è possibile scorgere Kulusevski in un appartamento di Stoccolma, assieme ad altre celebri personalità come il rapper svedese 1.Cuz. Tutti i partecipanti alla festa erano privi di mascherine e non rispettavano le misure di sicurezza anti-Covid.

Il video "incriminato" risale al 30 maggio, ovvero una settimana prima del riscontro positivo al Covid per il giocatore svedese. E' ovviamente impossibile stabilire se l'occasione del contagio sia stata proprio quella festa, ma si tratta comunque di un'ingenuità importante da parte del 21enne bianconero, che salterà sicuramente la prima partita contro la Spagna di lunedì 14 giugno, lasciando in acque torbide una Nazionale che ha già perso nomi importanti come quello di Ibrahimovic.

Il ct della nazionale svedese, Janne Andersson, ha difeso il giocatore: "Dejan era stato invitato da sua sorella e suo cognato a una cena in un appartamento privato. Quando è arrivato, ha trovato anche alcuni dei suoi amici che erano lì per fargli una sorpresa".

