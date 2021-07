«sempre caro ci fu quest’ermo Belgio». Era lo scalpo che mancava per dare lustro ai titoli, ai safari. Primo nella classifica Fifa, terzo agli ultimi Mondiali. La Nazionale-famiglia del Mancio l’ha battuto sul piano del gioco, della velocità, patendone qua e là i solisti, da Jérémy Doku, classe 2002, a Romelu Lukaku. Si sapeva. Non si immaginava, viceversa, , così «da» grande. Dal 2-0 di Antonio Conte al 2-1 di Roberto Mancini Era lo scalpo che mancava per dare lustro ai titoli, ai safari. Primo nella classifica Fifa, terzo agli ultimi Mondiali., da Jérémy Doku, classe 2002, a Romelu Lukaku. Si sapeva. Non si immaginava, viceversa, che l’impatto sull’ordalia sarebbe stato così grande così «» grande.

ogni volta che scende in campo dà l’idea di aver imparato a memoria l’avversario, la partita, tutto. In sede di pronostico, l’avevo collocata fra i quarti e la semifinale. I quarti li ha superati, la semifinale la contenderà a una Spagna che . Spagna che addormenta i rivali con il rischio di addormentare sé stessa: come nella ripresa di San Pietroburgo. E’ difficile giocare contro una squadra come la nostra che, senza aver inventato nulla,, la partita, tutto. In sede di pronostico, l’avevo collocata fra i quarti e la semifinale. I quarti li ha superati, la semifinale la contenderà a una Spagna che la Svizzera, in dieci, ha costretto ai rigori Spagna che addormenta i rivali con il rischio di addormentare sé stessa: come nella ripresa di San Pietroburgo.

Non escludo che la caviglia di Kevin De Bruyne e l’assenza di Eden Hazard, che sta ai belgi come Lorenzo Insigne agli azzurri, ci abbiano agevolato. Non v’è dubbio, inoltre, che Gigio Donnarumma abbia parato più di Thibaut Courtois, e che, per paradosso, il salvataggio più clamoroso l’abbia compiuto Leonardo Spinazzola, l’hombre di tante corride, fra i migliori anche in Baviera, e vittima dell’ennesimo attentato del destino: rottura del tendine d’Achille. Ma si può? Auguri di cuore, giovane e fragile pirata. A Emerson Palmieri tocca una eredità non lieve: coraggio.

Dentro un Europeo capace di licenziare fior di campioni, da Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé, Mancini ha (ri)creato l’atmosfera magica che accompagnò e isolò la marcia ai Mondiali del 1982 e 2006. I problemi, grossi, li ha avuti dall’esterno, non dal fuoco amico: alludo alla pandemia. Non perdere da 32 gare e aver vinto, con questa, le ultime 13 è benzina che aiuta a sognare. E se c’è da soffrire, l’Italia non si spaventa: lo dimostrò, balbettando, con l’Austria; l’ha ribadito, ringhiando, con il Belgio.

Leonardo Bonucci e, soprattutto, Giorgio Chiellini (al rientro) hanno disarmato Lukaku. Si aspettava che Nicolò Barella tornasse il tamburo interista: eccolo. E Insigne ha confermato, a 30 anni, che la saga dei «dieci» rimane una risorsa tattica, oltre che argomento di forte nostalgia e chiassosa divisione. Se hai talento, la posizione (sulla fascia mancina) resterà, al massimo, una seccatura: mai una bocciatura o, peggio ancora, una prigione. La regia di Jorginho è una torcia, Federico Chiesa dall’inizio non poteva essere il piccone che diventa a gioco in corso, ma è stato prezioso, comunque. Con un Ciro Immobile meno frenetico ed egoista, ci saremmo probabilmente imposti con più agio.

Nel leggerci, ai rivali scappa sempre qualcosa. Il segreto è il divertimento, lo spirito «da Sampdoria» che il ct, Gianluca Vialli e gli altri ex hanno coltivato e distribuito. Vero, non si trova più un superlativo neppure al mercato nero, ma vittorie come quella di Monaco fanno capire perché.

