La finale di Euro 2020 resta a Londra, nonostante i timori legati al diffondersi della variante delta. "Tutte le rimanenti partite degli Europei si svolgeranno come programmato. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi di Euro 2020 sono in linea con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali",fa sapere la Uefa. "Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i requisiti di ingresso nelle nazioni ospitanti e negli stadi ricadono nella responsabilità delle autorità locali competenti e la Uefa segue tassativamente tutte queste misure", si legge nel comunicato.

Durissima la presa di posizione del governo tedesco

Euro 2020 Belgio-Italia, scegli tu l'undici azzurro titolare 4 ORE FA

"Ritengo che il comportamento della Uefa sia assolutamente irresponsabile",ha detto in una conferenza a Berlino il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, rispondendo a una domanda sulla finale degli Europei a Wembley. "Ho il sospetto che ci sia un problema di tipo commerciale, e ragioni del genere non dovrebbero prevalere sulla protezione della salute", ha aggiunto il ministro della Salute Jens Spahn.

Covid, Draghi, Gattuso: la conferenza di De Laurentiis in 6 minuti

Euro 2020 Belgio-Italia, scegli tu l'undici azzurro titolare 4 ORE FA