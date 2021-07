Abbracci, applausi e tanta commozione:saluta il ritiro di Coverciano dopo il brutto infortunio rimediato nel corso della sfida contro il Belgio . Gli esami hanno confermato una lesione del tendine d'achille che terrà il terzino azzurro lontano dai campi per 4-6 mesi, un brutto infortunio che mette - quindi - la parola fine ad un Europeo che lo ha visto indubbiamente tra i. Le immagini del saluto dei compagni non sono altro che la prova dell'unione del gruppo Italia, del ruolo di assoluto protagonista che Spinazzola era riuscito a ritagliarsi all'interno della squadra di. "", ha detto lo stesso terzino attraverso i propri canali social, che abbracciato dall'affetto di questo "grande gruppo" è pronto a mettersi al lavoro per tornare in campo al più presto.