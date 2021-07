L'Inghilterra allenata dal c.t. Gareth Southgate è arrivata a Watford verso sera. Dal centro d'allenamento dell'illustre club inglese, la nazionale dei Tre Leoni terminerà la preparazione in vista della finale di Europeo contro l'Italia prevista a Wembley domani alle 21.00. A Londra invece, l'Italia ha già parlato in conferenza e avviato la rifinitura.

L'atmosfera attorno a giocatori e staff inglesi è febbricitante: i tifosi hanno scortato la squadra in ogni suo spostamento al coro di "It's coming home". Tuttavia, non sono solamente gli ordinari tifosi ad attendere il match di domani con trepidazione: anche la Regina Elisabetta spera di potere gioire per la vittoria della sua Nazionale.

Sua Maestà ha inviato una lettera al c.t. Southgate congratulandosi per il percorso in questo Europeo e spronando il gruppo verso la battaglia di domani. Poca pressione per Southgate, insomma.

La lettera della Regina

Mr. Southgate,

55 anni fa ebbi l'onore di presentare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e mi accorsi di cosa significasse per giocatori, dirigenza e staff raggiungere e vincere la finale di un principale torneo calcistico.

Voglio inviare le mie congratulazioni e quelle della mia famiglia a voi per aver raggiunto la finale del Campionato Europeo, con gli auguri in vista di domani e con la speranza che la storia ricorderà non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, impegno e orgoglio che avete mostrato.

Elisabetta R.

