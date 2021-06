In un periodo in cui la minaccia del Coronavirus non ha del tutto mollato le grinfie sul continente, tutelare la salute delle squadre partecipanti a Euro 2020 diventa cruciale. Specialmente quando ci si trova alle porte del primo Europeo itinerante di sempre. A tal proposito, la Nazionale Spagnola ha comunicato oggi la somministrazione completa di vaccini anti-Covid a tutti i suoi giocatori, per affrontare al meglio le trasferte continentali.

La somministrazione dei vaccini è avvenuta grazie a una decina di membri dell’Unità di Sicurezza dell’Hospital Central de la Defensa. Las Rozas ha aperto le porte al personale abilitato dal governo. La Spagna esordirà lunedì contro la Svezia, e sicuramente lo farà in tutta sicurezza, dopo che Sergio Busquets e Diego Llorente erano risultati positivi al Covid-19 pochi giorni prima della somministrazione. Anche i loro prossimi avversari hanno riscontrato due casi di positività: sono Kulusevski e Svanberg , conoscenze del nostro campionato.

Euro 2020 Via all'Europeo di tutti: ecco la mia griglia 2 ORE FA

Luis Enrique Credit Foto Eurosport

Rischio effetti collaterali?

Somministrare un vaccino a soli tre giorni dall’esordio comporta anche il rischio (minimo) di incappare in qualche effetto collaterale il giorno stesso della sfida. Interpellato su questa possibilità, Luis Enrique si è mostrato leggermente preoccupato: “Avrei preferito fare il vaccino al momento dell’annuncio dei convocati, ma non è stato possibile. Mi darebbe fastidio dover rinunciare a un giocatore a causa di effetti collaterali”.

Spagna a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Cerimonia d'apertura show con Totti e Nesta 2 ORE FA