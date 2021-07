Con la straripante vittoria per 4-0 dell'Inghilterra di Gareth Southgate contro l'Ucraina di Andriy Shevchenko, nella cornice dello stadio Olimpico di Roma, anche i quarti di finale di Euro 2020 sono andati in archivio. A differenza di quanto accaduto negli ottavi di finale, non ci sono state particolari sorprese: tutto è filato secondo pronostico. Ora, spazio alle semifinali, tutte da vivere, entrambe in programma a Wembley tra martedì 6 e mercoledì 7 luglio: Italia-Spagna e Inghilterra. Prime però, facciamo un passo indietro e parliamo della top11 dei quarti di finale. Tra nomi scontati e altri a sorpresa, questi sono stati - a nostro avviso - i migliori interpreti in campo.

Unai Simon

Ancora qualche incertezza sui rinvii ma, questa volta, spazza via ogni potenziale critica ergendosi eroe del match contro la Svizzera. Para due rigori nella serie finale e diventa protagonista assoluto per la Spagna . L'estremo difensore dell'Athletic Bilbao da tenere sotto attenta osservazione anche nel match che ci riguarderà.

Spagna: Luis Enrique e Unai Simon festeggiano dopo la vittoria ai rigori contro la Svizzera a Euro 2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Joakim Mæhle

Protagonista non solo di questi quarti di finale ma dell'intera manifestazione, a ennesima riprova di quanto la sappiano lunga gli scout dell'Atalanta. Esattamente come già accaduto nel match contro il Galles, anche contro la Repubblica Ceca quando affonda è uno spettacolo: l'assist di esterno destro per il gol di Dolberg è semplicemente fantastico, uno dei gesti tecnici migliori di questo Europeo. Nel finale va vicino al gol con una percussione delle sue ma Vaclik lo mura con una mano.

Joakim Maehle e Vladimir Coufal - Repubblica Ceca-Danimarca - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Harry Maguire

Nel match contro l'Ucraina, il centrale del Manchester United controlla Yarmolenko, difende nel migliore dei modi la propria area e si leva - addirittura - lo sfizio del gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Se la porta dell'Inghilterra è ancora imbattuta, gran parte del merito è suo.

Harry Maguire Credit Foto Getty Images

Giorgio Chiellini

Ha un compito: marcare Lukaku ovunque egli vada. Lo fa con la solita concentrazione e con la giusta cattiveria. Non sbaglia nulla. Un muro, un guerriero. Uomo perfetto, in queste circostanze, per ogni allenatore. Re Giorgio è tornato.

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci Credit Foto Getty Images

Luke Shaw

Scalda i motori nel primo tempo, per poi diventare letteralmente imprendibile nella ripresa, condendo la propria prestazione con due assist dal suo presidio di competenza, lungo la sinistra.

Luke Shaw, Inghilterra-Ucraina Euro 2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Nicolò Barella

Il "martello" della mediana dell'Inter s'inventa il gol che sblocca il risultato contro il Belgio con un destro a incrociare da urlo. Prodezza fantastica in un momento delicato della partita. Come sempre, insegue ogni pallone e avversario con la medesima intensità dal 1' al triplice fischio.

Belgio-Italia, Euro 2020 - L'esultanza di Nicolò Barella (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Jorginho

Tocca un numero impressionante di palloni tenendo alta la squadra e organizzando un pressing alto che dà fastidio al Belgio. Utile anche quando si tratta di ripiegare. Signore del centrocampo azzurro, colui che tutti ci invidiano.

Jorginho durante Belgio-Italia, Euro 2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Thomas Delaney

La mezzala danese segna il gol che sblocca il risultato contro la Repubblica Ceca con un colpo di testa perfetto per precisione e tempismo, sfiorando il raddoppio subito dopo. Indirizza la partita: assolutamente decisivo.

Thomas Delaney Credit Foto Getty Images

Lorenzo Insigne

Nel primo tempo della gara contro il Belgio si vede a intermittenza, poi estrae dal cilindro una prodezza delle sue: il tiro a giro, ormai marchio di fabbrica del capitano del Napoli e in grado di trovare consacrazione anche a livello internazionale. Il gol lo esalta: nella ripresa, col pallone tra i piedi, dà letteralmente spettacolo.

Harry Kane

C'è chi aveva avuto il coraggio di criticarlo per una fase a gironi sottotono, lui risponde prendendosi sulle spalle l'Inghilterra nella fase a eliminazione diretta e trascinandola a suon di gol fino alla semifinale. And counting...

Ucrania-Inghilterra, Euro 2020 - L'esultanza di Harry Kane dopo il gol dello 0-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Xherdan Shaqiri

Sempre effervescente contro la Spagna, anche se non ha gli spazi giusti per spaccare la partita. Detto questo, non sbaglia l'occasionissima regalata dalla difesa delle furie rosse.

Xherdan Shaqiri Credit Foto Getty Images

