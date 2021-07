La Uefa prende provvedimenti contro i cori razzisti. Tre partite a porte chiuse, con obbligo di esporre striscioni recanti la dicitura "#Equal Game", e 100.000€ di multa per la Federazione calcistica dell'Ungheria. Queste le decisioni prese dalla Union of European Football Associations dopo l'indagine sui cori razzisti pronunciati da alcuni tifosi magiari durante la sfida di Euro 2020 contro la Francia (partita terminata 1-1) valevole per il 2° turno della competizione. La sanzione matura dopo i comportamenti discriminatori di taluni supporters ungheresi, che avevano rivolto tali cori contro i giocatori di colore della Nazionale francese. L'obbligo di esporre gli striscioni "#Equal Game" deriva invece dall'indagine che la Uefa stessa ha condotto sui cartelloni omofobi mostrati da diversi tifosi magiari in occasione delle sfide contro Portogallo e Germania.

