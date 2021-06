Vediamo insieme migliori e peggiori della sfida dell'Estadio de La Cartuja di Siviglia. Spagna-Svezia, match valido per la prima giornata del gruppo E di Euro2020, é terminata 0-0 . Un punto a testa per le due squadre, all'esordio nella competizione. Morata spreca la possibilità di sbloccare il match, gli ospiti si chiudono bene e sfiorano la possibilità di passare il vantaggio ripartendo in contropiede.

Le pagelle della Spagna

Unai SIMON 6: Attento nell'alzare sopra la propria traversa il tiro cross di Larsson, fortunato nel trovarsi tra le braccia il pallone deviato sul palo da Llorente.

Marcos LLORENTE 6: Fa valere le proprie doti offensive per giocare un ruolo di centrocampista aggiunto in fase di attacco, provvidenziale nel deviare sul palo la conclusione a botta sicura di Isak.

Pau TORRES 5,5: Poca convinzione in marcatura su Isak, si fa saltare troppo facilmente dall'attaccante svedese in una delle pochissime manovre offensive degli ospiti.

Aymeric LAPORTE 5: Rischia di farsi beffare da Isak facendosi prendere il tempo nell'unica vera occasione della Svezia, lo salva il palo.

Jordi ALBA 5,5: Parte forte, spingendo e provando a mettere in difficoltà Larsson. Si spegne lentamente con il passare dei minuti.

KOKE 6,5: È lui che detta il cambio di ritmo in casa Spagna, dai suoi piedi partono i palloni più insidiosi. (dall'87' Fabian RUIZ S.V.)

RODRI 5,5: Cerca di non far rimpiangere l'assenza di Busquets al centro del campo, si limita a svolgere il compitino senza strafare. (dal 66' THIAGO Alcantara 5: Entra per provare a dare il cambio di passo, non entra mai realmente in partita.)

PEDRI 6: Ad appena18 anni non sente il peso della maglia da titolare nell'esordio della Spagna ad Euro 2020, ha sicuramente la personalità che contraddistingue i grandi campioni.

Ferran TORRES 6: Prova a garantire profondità alla squadra, prova ad accendersi sul finale di prima frazione senza riuscire ad essere realmente pericoloso. (dal 74' Mikel OYARZABAL 6: Prova ad accendersi tra le maglie serrate della difesa svedese, non riesce a trovare il guizzo giusto.)

Alvaro MORATA 5: Chiamato a mettere a tacere le critiche e diventare il vero trascinatore dei suoi, spreca la clamorosa occasione di sbloccare il match spedendo il pallone di poco a lato del palo. (dal 66' Pablo SARABIA 5,5: Poche occasioni per provare a fare meglio del collega.)

Dani OLMO 6,5: Il più pericoloso dei suoi nel corso del primo tempo, Olsen gli nega la gioia del gol con due interventi salva risultato. (dal 74' Gerard MORENO 6: Sfiora il colpaccio da tre punti sullo scadere dei 90 minuti, Olsen gli dice ancora no.)

All. Luis ENRIQUE 5: Un undici indeito che lascia qualche dubbio, le sostituzioni - seppur di alto livello - non riescono a risolvere una sfida bloccata. In questa Spagna sembra mancare qualcosa.

Le pagelle della Svezia

Robin OLSEN 7: Provvidenziale sul colpo di testa ravvicinato di Dani Olmo al quarto d'ora, si ripete sulla conclusione dal limite dello stesso Olmo sul finale di prima frazione e sull'incornata finale di Moreno.

Mikael LUSTIG 6: Chiamato agli straordinari per contenere uno scatenato Olmo, costretto a lasciare il campo in seguito ad un problema muscolare. (dal 75' Emil KRAFTH S.V.)

Victor LINDELOF 5,5: Spesso in ritardo sugli inserimenti in area degli attaccanti spagnoli, a salvarlo ci pensa Olsen.

Marcus DANIELSON 5,5: Clamoroso errore di sufficienza sul finale di primo tempo che poteva costare carissimo, Morata lo grazia spedendo fuori il pallone. Si riscatta nel secondo tempo neutralizzando la conclusione a botta sicura di Dani Olmo.

Ludwig AUGUSTINSSON 6: Riesce a contenere l'estro di Ferran Torres, ha buon passo e senso della posizione.

Sebastian LARSSON 5,5: Fatica a reggere il passo di Jordi Alba sulla sinistra, in fase offensiva il suo tiro cross è uno dei pochi pericoli dalle parti di Unai Simon.

Kristoffer OLSSON 6: Preziose le sue copertura in fase difensiva, i crampi nel finale sono la prova della sua prova di grande sacrificio. (dall'84' Jean-Lys CAJUSTE S.V.)

Albin EKDAL 6: Prezioso filtro davanti alla propria area in fase difensiva.

Emil FORSBERG 5,5: Pochi, pochissimi palloni giocabilli nel corso del match. Si limita ad una attenta fase di copertura. (dall'84' Pierre BENGTSSON S.V.)

Marcus BERG 5: Si divora il gol del possibile vantaggio sparando a lato l'invito a porta vuota di Isak. (dal 68' Robin QUAISON 5,5: È costretto a far fronte all'assalto finale della Spagna, non ha occasione di mettersi in luce.)

Alexander ISAK 6,5: Era uno degli uomini più attesi in casa Svezia, manda letteralmente in crisi la difesa spagnola nelle uniche due vere occaisone del match. (dal 69' Viktor CLAESSON 5,5: Pochi palloni giocabili, come Quaison è chiamato agli straordinari in fase difensiva.)

All. Janne ANDERSSON 6,5: Mette in campo una squadra spigolosa e difficile da fronteggiare. Coraggioso nel levare dal campo Isak - il migliore dei suoi - nella fase decisiva del match, alla fine lo 0-0 gli dà ragione.

